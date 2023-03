L'avènement de la voiture autonome pourrait profondément changer notre rapport à l'automobile, en permettant au propriétaire de voir son véhicule faire le chemin seul vers lui... ou au contraire de le fuir. Ford envisage en effet des technologies pour récupérer une voiture en cas de facture impayée après un achat avec crédit.

En août 2021, le constructeur américain a déposé un brevet nommé "Systems and Methods to Repossess a Vehicle" (systèmes et méthodes pour reprendre possession d'un véhicule), qui a été rendu public à la fin du mois de février. Dans ce brevet, Ford expose plusieurs idées destinées à compliquer la vie des mauvais clients.

Il serait ainsi possible de désactiver "une fonctionnalité de l'un ou plusieurs composants du véhicule", tels que le régulateur de vitesse, les systèmes d'infodivertissement ou encore la climatisation. La voiture pourrait être également verrouillée à distance, mais Ford envisage déjà des cas particuliers pour renoncer à une telle mesure, notamment si le propriétaire du véhicule en a besoin dans une situation d'urgence.

La marque évoque ainsi le cas d'une crise cardiaque que les caméras de la voiture pourraient détecter grâce aux réseaux neuronaux de son système informatique, débloquant ainsi les portes.

Surtout, la marque souhaite profiter de l'arrivée de véhicules autonomes pour "déplacer le véhicule du lieu de résidence du propriétaire vers, par exemple, les locaux d'une entreprise en charge d'une saisie." Ford envisage aussi de simplement que la voiture ne se déplace que de quelques mètres afin de faciliter sa saisie par un camion.

Des capteurs permettraient de d'abord détecter si la voiture se situe dans un garage, auquel cas il serait naturellement impossible qu'elle se déplace.

Et si la récupération du véhicule s'avérait plus coûteuse que la valeur de ce dernier, Ford pourrait même aller plus loin : "Le système informatique de récupération pourrait communiquer avec l'ordinateur du véhicule pour déplacer de manière autonome le véhicule du lieu de résidence d'un propriétaire jusqu'à une casse."

La publication d'un brevet ne présage en rien de sa mise en application et sert parfois simplement à protéger un concept. Il reste maintenant à savoir si une telle idée serait réalisable, tant sur le plan technique que sur le plan légal.