Les systèmes de navigation connectés intégrés aux véhicules peuvent être d'une aide précieuse pour les retrouver en cas de vol... mais les services d'abonnement qui se multiplient sont à l'inverse susceptibles de devenir un frein. C'est la mésaventure qu'a connu une femme à Lake County, dans l'Illinois aux États-Unis, après avoir été victime d'un vol et alors que son enfant de deux ans se trouvait dans la voiture.

Informée de l'accident, la police a souhaité profiter des fonctions connectées de la Volkswagen Atlas de la victime en faisant appel à Volkswagen Car-Net, le service permettant de suivre son véhicule depuis une application. Sauf que dans un premier temps, le constructeur a refusé de répondre à la demande, faute d'abonnement actif.

"Alors qu'ils recherchaient le véhicule et l'enfant en danger, les enquêteurs du bureau du Sheriff ont immédiatement contacté Volkswagen Car-Net, afin de suivre le véhicule", précise la police de Lake County dans un message publié sur Facebook. "Malheureusement, il y a eu un délai, car Volkswagen Car-Net ne souhaitait pas suivre le véhicule avec l'enfant enlevé avant de recevoir un paiement pour réactiver l'outil de suivi dans la Volkswagen dérobée."

La période d'essai gratuit du service était en effet terminée et Volkswagen réclamait 150 $ pour le réactiver. "L'enquêteur a dû trouver un numéro de carte bleu et rappeler le représentant [de Volkswagen] pour payer les 150 $ et c'est à ce moment que le représentant a fourni la position GPS du véhicule", a précisé Christopher Covelli, chef adjoint de la police de Lake County, au Chicago Sun Times.

L'enfant et le véhicule ont finalement été retrouvés avant que Volkswagen fournisse ces informations, 30 minutes s'étant écoulées entre la première demande de la police et la réponse favorable du constructeur. La mère de l'enfant, enceinte de six mois, a quant a elle été grièvement blessée lors de l'agression.

Volkswagen reconnaît une erreur

Face au tollé qu'a provoqué cette affaire aux États-Unis, Volkswagen a réagi et reconnu une défaillance, les étapes prévues dans une telle situation n'ayant pas été respectées.

"Volkswagen a une procédure en place avec un tiers pour les services de Car-Net, pour prendre en compte les demandes urgentes pour l'application de la loi", a précisé le constructeur dans un communiqué transmis à NBC News. "Ils ont mis en place cette procédure avec succès lors de précédents incidents. Malheureusement, dans ce cas, il y a eu un grave manquement au processus. Nous analysons la situation avec les parties impliquées."