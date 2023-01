Kia a dévoilé le Concept EV9 fin 2021 pour présenter un grand SUV électrique positionné au-dessus du crossover compact EV6. La version de production ultérieure utilisant la même plateforme E-GMP fera bientôt ses débuts, et entre-temps, des spécifications techniques clés ainsi que des détails sur les prix ont peut-être déjà fuité. Car and Driver a reçu d'un propriétaire de Telluride une capture d'écran d'un sondage envoyé par le constructeur automobile sud-coréen aux acheteurs potentiels de VE.

Si l'information est exacte, Kia a l'intention de vendre la EV9 2024 avec un choix de cinq niveaux de finition. Le modèle de base coûtera 51 000 euros et offrira une autonomie de 354 kilomètres grâce à un bloc de batteries non spécifié. Il serait équipé d'un seul moteur monté à l'arrière, ce qui donnerait au SUV électrique une puissance de 200 chevaux et un couple de 339 Nm. Cela devrait suffire pour un passage de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes.

Kia EV9 photos espion

12 Photos

Le niveau de finition suivant coûte 56 000 euros et dispose probablement d'une batterie plus importante, puisque l'autonomie passe à 467 km, alors que le moteur électrique reste le même. Cependant, les performances sont légèrement moins bonnes puisque le temps du 0 à 100 km/h passe à 8,9 secondes, probablement à cause du pack de batteries plus lourd. Il aurait des roues de 19 pouces et une capacité de remorquage maximale de 907 kg.

Si vous avez besoin d'une transmission intégrale, la EV9 à double moteur la moins chère est listée pour 58 000 euros avec une puissance combinée de 400 ch et 515 Nm de couple. Elle peut parcourir 418 km sur une seule charge, tracter 1 588 kg et atteindre les 100 km/h depuis l'arrêt en six secondes. Pour 4 500 euros de plus, le niveau de finition suivant fait passer la taille des roues à 20 pouces, ce qui, sans surprise, réduit l'autonomie à 386 km.

Quant à la version phare au prix de 67 000 euros, elle dispose également de 400 chevaux, mais d'un couple supplémentaire de 136 Nm, pour un total de 653 Nm. Ce surcroît de puissance porte la capacité de remorquage à 2 041 kg et abaisse le temps de passage de 0 à 100 km/H à 5,2 secondes. Ce modèle haut de gamme est équipé de jantes noires de 21 pouces, d'une suspension surélevée offrant une garde au sol supplémentaire de 10 millimètres et d'éléments extérieurs noirs.

Il reste à voir si Kia proposera effectivement les cinq niveaux de finition, ou si cette enquête auprès des clients aidera la société à décider de s'en tenir aux plus populaires. La Hyundai Ioniq 7 équivalente devrait avoir largement les mêmes spécifications techniques. Il convient de mentionner que l'EV9 a été confirmée pour recevoir un système de conduite autonome de niveau 3, qui est apparemment listé comme une option au prix de 4 400 €.

Le lancement officiel de la Kia EV9 2024 aura lieu au cours du premier semestre de l'année, et son homologue Hyundai ne devrait pas tarder.