Les prototypes électriques de Porsche ont plusieurs fois été aperçus avec de fausses sorties d'échappement mais le constructeur allemand vient de pousser l'ironie un cran plus loin. Notre paparazzi a photographié une potentielle déclinaison haute performance du Porsche Taycan avec... un badge TDI. Les deux dernières lettres apparaissent en rouge, comme sur les modèles de Volkswagen avec les moteurs diesel les plus puissants. Naturellement, ça ne sera pas le cas sur le Taycan, qui n'a pas de moteur thermique.

Porsche ne s'est pas contenté de cette petite blague. Ce Taycan présente un imposant aileron arrière ainsi qu'un spoiler de coffre. Le pare-choc arrière a été modifié pour y incorporer des ailettes aux deux bouts. Les freins et les pneus gagnent également en taille dans ce Porsche Taycan remodelé, qui semble par ailleurs avoir troqué ses sièges arrière pour des arceaux. La version finale ne devrait cependant pas les conserver.

Photos espion de la Porsche Taycan

11 Photos

L'avant a également été remodelé avec un splitter et des ailettes ajoutés sur le pare-choc. Comme souvent sur les versions non finalisées, les phares restent masqués et du ruban adhésif a été placé sur le pare-choc pour en masquer certains détails. Mais le concurrent de la Tesla Model S Plaid semble prêt à intégrer de nombreuses évolutions aérodynamiques, dans la lignée des déclinaisons GT de la 718 et la 911.

Il reste à savoir si Porsche fera également évoluer la motorisation pour surpasser les performances de la version Turbo S, la plus puissante au catalogue actuel. Nos photographes ont appris auprès de sources chez Porsche que cette déclinaison pourrait dépasser les 1000 chevaux mais l'information reste à prendre avec des pincettes, aucune communication n'ayant été faite pour le moment. Ce serait une grosse évolution par rapport à la Turbo S qui n'offre "que" 751 chevaux.

Le poids pourrait également être un élément important de l'équation. Le modèle le plus haut dans la gamme avoisine les 2300 kg et un petit régime ne ferait pas de mal. Porsche devrait confirmer ses projets cette année, étant donné que cette version de la Taycan est à l'essai depuis plusieurs mois.