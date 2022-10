Avec un prix de vente avoisinant les 6 millions d'euros et un nombre d'exemplaires extrêmement limité, croiser une Bugatti Divo sur la voie publique revient à voir un yéti ou une licorne.

C'est d'autant plus vrai sur une piste d'accélération où les choses peuvent mal tourner très rapidement. Et il est vrai que ces derniers temps, avec une Divo en pleine course de côte, on était déjà servi.

Mais cet exemplaire en provenance de Dubaï, gracieuseté de Brooks de DragTimes, ne fait pas l'unanimité. La dernière vidéo du YouTubeur nous plonge sur une piste de dragster à Yas Marina, avec plusieurs supercars et hypercars exotiques qui ont participé à l'événement. Mais celle que tout le monde voulait voir en action, c'était la Bugatti Divo, l'un des 40 exemplaires construits par le constructeur français.

Galerie: Les premiers exemplaires construits de la Bugatti Divo

25 Photos

Au-delà de son nombre extrêmement limité et de son prix exorbitant, la Bugatti Divo doit sa grandeur à ses performances. Elle est capable d'arracher plus de G latéraux et de produire plus de force d'appui que la Chiron, la voiture dont elle est dérivée. Selon Bugatti, la Divo est huit secondes plus rapide que la Chiron sur la piste d'essai Nardò .

La Divo adopte le groupe motopropulseur de la Chiron, un moteur W16 quadri-turbo de 8,0 litres qui développe une puissance de 1500 chevaux (1103 kilowatts) et un couple de 1600 Newton-mètres. Elle accélère de 0 à 100 km/h en 2,4 secondes, soit 0,1 seconde de moins que la Chiron.

Sur la piste d'accélération, la Divo pourrait facilement surpasser n'importe quelle rivale. La Porsche 911 Turbo S n'est pas à la hauteur de l'hypercar française dans la vidéo ci-dessus, ce qui n'est pas anodin si l'on considère que la nouvelle 911 Turbo S est incroyablement rapide.

Mais la Divo peut-elle égaler les performances de la Tesla Model S Plaid ? Comme nous le savons tous, la super berline électrique mise à jour a surpassé les hypercars dans les compétitions en ligne droite. D'ailleurs, on l'avait également déjà vue se mesurer à une Chiron. Qu'en est-il pour la Divo ? Le duel ci-dessus devrait permettre de le savoir.