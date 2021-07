La Bugatti Divo ne date pas d'hier. Souvenez-vous, elle a été présentée en 2018 à Pebble Beach. Elle est encore plus exclusive que la Chiron qui est produite à un total de 500 exemplaires. Lors de sa révélation, Bugatti a annoncé que seulement 40 exemplaires de la Divo seront assemblés.

Trois ans plus tard, la toute dernière unité est sortie de l'atelier Bugatti situé à Molsheim. Cette Divo a été réalisée à la demande d'un client européen. Elle porte une couleur bleue (bleu Bugatti EB 110 LM) à l'extérieur comme à l'intérieur (French Racing Blue et Deep Blue), ainsi que des jantes couleur or.

À première vue, elle ressemble énormément au modèle de présentation, mais Bugatti affirme que chaque exemplaire de la Divo ne ressemble à aucun autre, chaque voiture est unique. Les clients ont été impliqués dans le processus de conception de la voiture du début à la fin. Le constructeur français leur a laissé le choix de personnaliser le moindre élément.

Le prix de 5 millions d'euros n'a pas refroidi les clients Bugatti. D'ailleurs, les 40 exemplaires avaient été vendus avant même la présentation de la Divo ! Il y a fort à parier que la Divo ne cessera de prendre de la valeur au cours des prochaines années. Cela est d'autant plus vrai que depuis la création de Bugatti-Rimac, le constructeur français se tournera peu à peu vers l'électrique en passant d'abord par l'hybride.

Pour rappel, la Bugatti est motorisée par le fameux W16 de 8,0 litres de cylindrée. Ce moteur développe la bagatelle de 1500 ch et pousse la Divo de 0 à 100 km/h en 2,4 secondes.