Croiser une Bugatti Chiron, c'est déjà un petit évènement en soi. Croiser la route d'une Bugatti Divo, il faut être sacrément chanceux. Croiser l'unique exemplaire de la Bugatti La Voiture Noire relève du miracle. Mais ce n'est pas de la Voiture Noire dont il s'agit aujourd'hui, même s'il n'est pas rare de la croiser à un endroit bien précis en Suisse, mais de l'une des 40 Bugatti Divo produites et utilisée à bon escient par son propriétaire.

À l'occasion du Bernina Gran Turismo 2022, une course de côte qui a lieu en Suisse, une Bugatti Divo jaune vif s'est donnée en spectacle sur de jolies routes de montagne. Comble du luxe, son conducteur n'a pas hésité a donner du rythme, tout en conservant une marge de sécurité. À cinq millions d'euros la voiture, effectivement, il vaut mieux faire un peu attention.

Pour autant, la vidéo nous fait apprécier le doux feulement du puissant W16 8,0 litres quadri-turbo de 1 500 ch et 1 600 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h abattu en 2,6 secondes et les 380, voire 420 km/h une fois la bride levée, donnent de jolies sensations. Toujours est-il que sur ce genre de course, c'est plutôt l'agilité qui prime, et la Bugatti Divo n'est peut-être pas la plus à l'aise dans ce genre d'exercice.

Bugatti a d'ailleurs développé une Chiron exprès pour ça, la Pur Sport, un modèle qui s'allège de 50 kg et qui se veut plus à l'aise en virage avec une force d'appui aérodynamique supérieure. Elle n'est pas aussi exclusive qu'une Divo, certes, même s'il n'y a eu qu'une soixantaine d'exemplaires conçus, et tous vendus bien évidemment moyennant au moins trois millions d'euros l'unité.

Malgré cela, le pilote de la Divo a certainement dû passer un bon moment, avec certains passages où la voiture a une légère tendance à se délester du train arrière. Comme quoi, tous les propriétaires de ce genre de voitures ne se contentent pas de les stocker dans un musée.