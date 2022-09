Les programmes de voitures d'occasion certifiées ne sont pas nouveaux, ils permettent aux constructeurs de garantir à leurs clients qu'ils achètent une voiture d'occasion de qualité équivalente à celle d'une voiture neuve. C'est notamment le cas chez beaucoup de constructeurs de prestige, à commencer par Ferrari ou Lamborghini, mais aussi chez les marques premium à l'image d'Audi ou de BMW.

Bugatti est le dernier constructeur en date à proposer un programme de voitures d'occasion certifiées. Ce programme s'adresse à tous ceux qui sont à la recherche d'une Bugatti Chiron ou d'une Veyron, mais uniquement d'occasion. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, les occasions ne manquent pas chez Bugatti, notamment pour la Veyron. Et compte tenu du coût d'entretien incroyablement élevé d'une Veyron, il y a quelques avantages à passer par le programme "Bugatti Certified Pre-Owned".

"Ceux qui choisissent d'acheter une Veyron ou une Chiron d'occasion par l'intermédiaire d'un Partenaire Bugatti agréé pourront le faire en toute sécurité, sachant que le véhicule qu'ils achètent présente la qualité incomparable attendue d'un modèle portant le blason Bugatti", selon le communiqué.

Les voitures bénéficient également d'une garantie d'un an. Pour la Chiron, elle est aussi complète que la garantie d'un véhicule neuf. Elle couvre toutes les pièces et la main-d'œuvre pour les problèmes mécaniques, électriques, de corrosion ou de peinture. La garantie de la Veyron couvre tous les éléments mécaniques et électriques, ainsi que le coût des pièces et de la main-d'œuvre.

La garantie d'un an est valable partout dans le monde. Ainsi, si vous avez acheté votre Bugatti d'occasion certifiée en Europe, les centres du Moyen-Orient pourront honorer cette garantie (et vice-versa).

Pour les réparations sous garantie, seuls les partenaires Bugatti agréés sont autorisés à s'occuper de la voiture et seules les pièces de rechange d'origine Bugatti doivent être utilisées. Ces pièces de rechange sont garanties deux ans. Les acheteurs de véhicules d'occasion certifiés bénéficient également d'un service annuel inclus au cours de la première année de possession du véhicule, effectué chez un partenaire Bugatti agréé.