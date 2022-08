L'ère du W16 est officiellement terminée. Bugatti fait ses adieux au moteur quadri-turbo de 8,0 litres avec la Mistral. Le roadster basé sur la Chiron porte le nom du vent soufflant de la vallée du Rhône, qui a également servi d'inspiration dans les années 1960 pour un coupé et un cabriolet éponymes vendus par Maserati.

En parlant de voitures anciennes, la nouvelle découvrable de Molsheim présente des éléments de design dérivés du Type 57 Roadster Grand Raid de 1934.

L'influence des années 1930 est visible dans le pare-brise incurvé ainsi que dans les doubles écopes d'air montées sur le toit pour refroidir le moteur. Bien que le style rappelle un modèle classique, la Mistral ressemble à une combinaison de la Divo et de La Voiture Noire, le tout en roadster, avec un motif en "X" pour les feux arrière qui nous rappelle la Bolide réservée à la piste.

La configuration des feux arrière a permis à Bugatti d'installer des évents entre les faisceaux du X, là encore à des fins de refroidissement.

Pour la première fois dans une Bugatti W16, du cuir tissé a été utilisé sur les contreforts de porte. En outre, le levier de vitesse usiné dans un bloc d'aluminium massif présente des accents de bois et un insert ambré représentant "l'Éléphant dansant" de Rembrandt Bugatti que l'on retrouve également sur le capot du roadster Type 41 Royale. Bien sûr, le véritable point fort de l'habitacle est de pouvoir enlever le toit pour entendre le W16 et ses quatre turbocompresseurs au travail.

Au cœur de la Mistral on trouve le même moteur de 1600 chevaux que celui de la Chiron Super Sport 300+, qui a atteint 490,484 km/h en 2019. En parlant d'aller ridiculement vite, Bugatti affirme que pour la Mistral, "il ne peut y avoir qu'un seul objectif en tête : devenir une fois de plus le roadster le plus rapide du monde." Une manière de faire honneur à la Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse et sa performance de 408,84 km/h en 2013.

Il est tout à fait plausible que la Mistral aille plus vite que la Veyron Grand Sport Vitesse, compte tenu de son avantage de près de 400 chevaux. Reste à savoir s'il y aura bien des essais pour atteindre la vitesse maximale, car Bugatti a déclaré il y a quelque temps qu'elle n'était plus intéressée par la chasse aux records.

Nous savons en revanche que Hennessey aimerait s'arroger ce record avec sa nouvelle Venom F5 Roadster dévoilée cette semaine.

Bugatti ne produira que 99 unités de la Mistral et prévoit de lancer les livraisons en 2024, lorsque la première des 40 Bolide de piste sera également destinée à ses propriétaires légitimes. Alors que la Bolide était disponible pour 4 millions d'euros l'unité, la Mistral affiche un prix de vente de 5 millions d'euros. Enfin, rassurez-vous, vous n'aurez pas à dépenser autant : toutes les Bugatti Mistral ont déjà été vendues !