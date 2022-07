Retour le 23 septembre 2021 : à l'époque, nous vous avions montré les photos des huit premières Bugatti Chiron Super Sport 300+ livrées. Un peu moins d'un an après, Bugatti vient d'annoncer que le tout dernier exemplaire a été livré.

Cette Chiron spéciale, rappelons-le, a été construite en seulement 30 exemplaires, tous vendus dès le mois de janvier dernier, et proposés au prix unitaire de 3,5 millions d'euros.

Plus unique que rare

La Super Sport 300+ évoque dans son nom la vitesse de 304,773 mph (483 km/h) atteints en 2019 sur la piste d'essai d'Ehra-Lessien. Elle présente une carrosserie rallongée, "longtail", pour améliorer l'aérodynamisme (nous parlons de 25 cm de plus) et est équipée d'un moteur W16 de 8,0 litres développant 1600 ch.

Cette Chiron est également spéciale en raison de sa carrosserie en fibre de carbone entièrement noire avec des bandes longitudinales orange et des roues en alliage de magnésium (pesant au total 16 kg de moins que les roues conventionnelles).

L'avenir à l'horizon

Bugatti se tourne désormais vers l'avenir dans le cadre de la fusion avec Rimac et l'héritière de la Chiron prend forme. Le nouveau modèle continuera à utiliser un moteur à combustion, mais sera également fortement électrifié. Nous ne savons pas encore s'il s'agira d'une évolution de l'actuel W16, mais la société promet de toutes nouvelles fonctionnalités.

PDG Mate Rimac

"Le plus simple pour nous aurait été de prendre la Nevera, d'y coller le logo Bugatti et d'en rester là", a déclaré Mate Rimac il y a quelque temps, ajoutant qu'il s'y était opposé. "Je suis un adepte des voitures électriques, mais une Bugatti devrait encore avoir un moteur à combustion pendant un certain temps."

Il ne reste donc plus qu'à attendre les débuts, prévus pour 2024. Il semblerait que les clients potentiels fortunés de l'entreprise pourront voir un aperçu de l'apparence du véhicule dès cette année, histoire pour la marque de susciter tout leur intérêt. Et bien sûr, remplir le carnet de commandes le plus rapidement possible.