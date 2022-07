Il fallait bien qu'une copie chinoise d'une Bugatti Chiron apparaisse un jour ou l'autre. Et voilà que nous sommes tombés sur cette très curieuse réplique de l'hypercar : la Shandong P8. Il s'agit d'une petite voiture électrique très bon marché. Nous parlons ici de 31.999 yuans, ce qui correspond à environ 4700 euros au taux de change actuel.

Bien entendu, le moteur W16 de 8,0 litres avec quatre turbocompresseurs et 1500 chevaux n'est pas présent sur cet exemplaire. D'ailleurs la voiture est propulsée de telle sorte qu'elle peut même être conduite sans permis en Chine, car un modeste moteur électrique de seulement 3,35 ch est utilisé. Oui, cela représente une différence de 1496,65 chevaux ! Bizarre, non ?

Une batterie de 72 volts permet une autonomie de 150 kilomètres (nous trouvons que c'est beaucoup). La vitesse maximale est limitée à 50 km/h par la loi. Il est toutefois possible d'atteindre 65 km/h.

Galerie: Shandong P8, la Bugatti Chiron chinoise

Bien sûr, la taille n'est pas non plus la même. La Chiron chinoise se contente d'une longueur de 4,10 mètres. L'avantage, c'est qu'elle est plus facile de se garer dans les villes. La P8 est disponible en plusieurs combinaisons bicolores extérieures et l'avant ainsi que le côté ont plutôt fière allure, même s'il est évident au premier coup d'œil qu'il s'agit d'une copie.

L'intérieur est équipé d'un écran tactile de 7,0 pouces, d'un volant sport, d'un grand bouton marche/arrêt et d'un système multimédia capable de lire des vidéos MP5. Pas sûr que la Chiron, la vraie, sache le faire ça hein ?

Contrairement à la véritable Bugatti Chiron, la copie Shandong P8 offre quatre sièges au lieu de deux. À l'arrière il s'agit d'une simple banquette qui semble pour le moins inconfortable.

Par chez nous, rouler dans un tel véhicule, une copie bon marché de la Chiron, serait sans doute moqué. Mais en Chine, où les copies sont monnaie courante, peut-être le véhicule y est-il très apprécié ? Qu'en pensez-vous ? Et vous, oseriez-vous rouler dans cette Shandong "Bugatti Chiron" P8 ?