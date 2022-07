La Voiture Noire est un modèle unique présenté par Bugatti en 2019 puis produit quelques années plus tard. Son propriétaire a voulu rester anonyme, Bugatti n'a donc pas révélé son identité. Sauf que, lorsqu'on conduit une voiture aussi exceptionnelle, il est très difficile de garder l'anonymat bien longtemps.

Nous avons appris il y a plusieurs mois que la Bugatti La Voiture Noire a été immatriculée en Suisse. En ce mois de juillet 2022, les photos de l'hypercar dans les rues de Zurich sont apparues sur internet. En prime, Le Young Collector a publié une vidéo de la sportive sur Instagram que vous pouvez découvrir ci-dessous.

La Voiture Noire rend hommage à la Bugatti Type 57 SC Atlantic. Sa carrosserie arbore un revêtement en carbone protégé par un vernis transparent baptisé "Black Carbon Glossy". Il a la particularité de ne produire aucun reflet, ou presque.

"Bien que La Voiture Noire soit une pièce unique, nous avons travaillé pendant deux ans sur un prototype qui nous a permis de la concevoir et de la tester dans tous les domaines afin qu’elle puisse être certifiée", a expliqué Pierre Rommelfanger, responsable des projets de construction de carrosserie chez Bugatti.

Elle repose sur le châssis de la Chiron et dispose d'un empattement plus long. Comme toutes les nouvelles Bugatti, elle est motorisée par un W16 8.0 L quadri-turbo développant la bagatelle de 1500 ch et 1600 Nm de couple. Elle est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 2,4 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 420 km/h.

Avec un prix de 11 millions d'euros hors taxes, c'était la voiture neuve la plus chère au monde. Elle a depuis été battue par la Rolls-Royce Boat Tail qui sera produite au total à trois exemplaires.

Des rumeurs ont indiqué que le propriétaire de La Voiture Noire serait Cristiano Ronaldo. Cela s'est révélé faux. D'autres bruits de couloir ont chuchoté que l'acheteur serait un prince saoudien, mais cette rumeur est infondée puisqu'il n'existe aucune preuve.