Une Bugatti Chiron est unique par définition. Et même s'il y en aura 500 exemplaires au total, il n'y en aura pas deux pareil, chacune étant personnalisée aux goûts de son propriétaire. Et d'ailleurs, Bugatti ne se limite sans doute pas à une gamme d'options pour personnaliser chaque véhicule. La firme de Molsheim est prête à répondre aux demandes les plus folles pour satisfaire ses clients... du moment que le portefeuille de ces derniers suit...

Pour autant, il y a, ou du moins il y avait, possibilité de franchir encore un cap dans l'exclusivité grâce à La Voiture Noire, un modèle que ne sera lui véritablement produit qu'en un seul exemplaire.

Entièrement réalisé en fibre de carbone et rendant hommage à la Bugatty Type 57 SC Atlantic perdue, La Voiture Noire devrait être présentée de manière définitive dans quelques jours, le 31 mai 2021. En attendant, Bugatti vient de publier quelques images du bolide lors d'essais sur piste. L'occasion d'apprendre que pas moins de 65'000 heures de travail auront été investies dans le projet, ce qui représente l'équivalent d'un peu plus de 7 ans et 4 mois. Ce qui en soit est énorme, et d'autant plus si l'on prend en compte que cette La Voiture Noire est basée sur la Chiron.

Présentée comme la plus belle pièce de haute couture automobile jamais réalisée, cette bugatti toute noire a été présentée pour la première fois en mars 2019, au salon de Genève. D'ailleurs il ne s'agissait alors que d'une sorte de maquette grandeur nature équipée d'un moteur électrique pour se déplacer. Mais rassurez-vous, c'est bien le W16 8.0 litres à quatre turbos qui se trouvera dans le dos de son heureux propriétaire et de son passager, le tout développant quelques 1500 chevaux et 1600 Nm de couple.

Avec un tel moteur, vous vous doutez que la consommation ne sera pas franchement très sobre. Ce qui est sans doute la dernière des préoccupations du futur propriétaire. Il n'empêche que Bugatti a dû publier les chiffres de consommations WLTP en même temps que les photos de La Voiture Noire sur son post sur les réseaux sociaux. Des chiffres que l'on croise rarement de nos jours :

Low : 43,33 l/100 km

Medium : 22,15 l/100 km

High : 17,99 l/100 km

Extra high : 18,28 l/100 km

Consommation mixte : 22,32 l/100 km

505,61 g/km de CO2

Catégorie G

La Voiture Noire est souvent désignée comme la voiture la plus chère au monde, du moins pour une voiture neuve, avec un prix exorbitant de 11 millions d'euros. Hors taxes. Bugatti n'a pas révélé l'identité de l'acheteur de la voiture, mais on sait au moins qu'il aura payé environ 4,5 fois le prix d'une Chiron. Si bien que même la Chiron Super Sport 300+ et ses 3,5 millions d'euros paraît presque accessible en comparaison.

Si La Voiture Noire devrait bientôt être présentée, pour la suite, les projets sur base de Chiron ne manquent pas à Molsheim, notamment avec la Bugatti Bolide, toujours a l'état de concept mais qui pourrait déboucher sur une hyper sportive destinée à la piste. Et puis une mystérieuse hypercar devrait être présentée plus tard cette année.