Nous avons fait connaissance avec la Bugatti Chiron Super Sport 300+ en 2019. Si vous ne vous souvenez pas, la vidéo ci-dessus devrait vous rafraichir la mémoire. Elle a fait le tour du monde puisque cette année-là, l'hypercar de Molsheim a atteint une vitesse maximale de 490,484 km/h, un record !

Quelques semaines plus tard, Bugatti a annoncé que sa fusée sera bel et bien produite, mais qu'il n'y aurait que 30 exemplaires. Le prix de 3,5 millions d'euros hors taxes n'a pas refroidi les clients puisque tous les exemplaires ont été réservés en un rien de temps. La production de "la voiture la plus rapide au monde" a débuté en 2021, nous sommes au mois de septembre et Bugatti annonce que huit exemplaires vont être livrés aux clients.

"C'est la voiture hypersportive la plus rapide que Bugatti ait jamais fabriquée. Elle constitue un véritable témoignage de la passion de l'ingénierie, de l'expertise technique et de la recherche constante de la performance qu'incarne notre marque. Nous avons hâte de livrer les huit premiers exemplaires de ce véhicule unique à nos clients, et de leur permettre de vivre une sensation de vitesse pure au volant.", Christophe Pichon, directeur général de la production et de la logistique.

Si vous avez loupé cette vente, vous pourrez peut-être tenter votre chance avec la Bugatti Chiron Super Sport qui reprend plusieurs éléments de la Chiron Super Sport 300+ et qui est affichée à 3,2 millions d'euros. Celle que Bugatti définit comme étant la "Grand Tourisme ultime" peut filer à 440 km/h, soit la même vitesse de pointe que la Chiron Super Sport 300+ dont la vitesse maximale est limitée.

Parallèlement, Bugatti continue de produire la version standard de la Chiron dont la production est fixée à 500 exemplaires. Plus de la moitié de la production a déjà été vendue, mais il reste tout de même quelques unités à saisir.