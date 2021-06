"Après des tests sur route réussis à des vitesses atteignant 380 km/h, nous affinons la conduite à des vitesses allant jusqu’à 440 km/h afin que même à ces vitesses de pointe extraordinaires, la Chiron Super Sport se conduise en toute sécurité et procure au pilote une sensation agréable, mais surtout, un sentiment de sécurité malgré ces vitesses extrêmes", explique Jachin Schwalbe, responsable du développement du châssis.

Bienvenue dans l'univers Bugatti où les chiffres annoncés comme si de rien n'était, quoi qu'on sent poindre ici un peu de fierté quand même, sont tout simplement uniques dans le monde automobile. On parle ici des derniers tests réalisés sur la Bugatti Chiron Super Sport. Une phase de développement sur plusieurs jours afin de peaufiner les derniers réglages et mettre en quelques sorte un point final au développement de la voiture. Des tests à très haute vitesse qui nécessitent d'optimiser les réglages et les paramètres entre mécanique, amortissement et aérodynamique.

Bugatti bientôt vendu ? Volkswagen va décider prochainement du sort de Bugatti

Galerie: Bugatti Chiron Super Sport testing

13 Photos

Le mode "Top Speed" est enclenché, plusieurs essais à très haute vitesse sont nécessaires, avec pas moins de 6 ingénieurs aux chevet de la belle alsacienne pour trouver les réglages parfaits. "Avec le principe du contrôle multiple, nous nous assurons grâce à la participation d’ingénieurs de différents domaines de spécialité, de mettre en place pour les futurs propriétaires le meilleur résultat possible, et ainsi la meilleure performance possible avec la plus grande sécurité possible".

Pas moins de 100 capteurs ont été ajoutés à la voiture pour enregistrer de nombreuses données, comme la température et les niveaux de pression. Les données sont ensuite analysées et contrôlées, pour, le cas échéant, optimiser les réglages.

Pour rappel, la Bugatti Chiron Super Sport est rallongée de 25 cm afin d'améliorer l'aérodynamique et réduire la traînée. Elle est également plus puissante de 100 ch, tirant désormais 1600 ch de son W16 8.0 litres quadri-turbo, la même puissance que sur la version Super Sport 300+.

Mais la Chiron Super port ne se résume pas à son allongement et à sa puissance supplémentaire. Les ingénieurs ont également modifié la transmission. La boîte automatique à sept vitesses et double embrayage ne passe pas la septième vitesse avant 403 km/h, tandis que le rapport de la dernière vitesse est 3,6 % plus long. Le moteur a été travaillé de façon à aider l'hypercar à "accélérer fortement", même après avoir franchi la barre des 400 km/h.

La production de la nouvelle Chiron Super Sport débutera début août dans l'Atelier de Molsheim. 9 exemplaires au total seront produits, pour un prix unitaire de 3,2 millions d'euros.