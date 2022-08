Annoncé via un teaser, Hennessey est sur le point de présenter la version découvrable de sa Venom F5. Elle remplace la vieillissante Venom GT Spyder, et tout comme son ancêtre, elle bénéficiera d'un toit amovible que le conducteur ou son passager peuvent retirer afin de profiter pleinement du son du V8 6,6 L Fury.

D'après Hennessey, il s'agit du cabriolet le plus puissant qui existe, et nous n'avons aucun mal à y croire, car avec une puissance phénoménale de 1817 ch et un couple de 1617 Nm, la Hennessey Venom F5 Roadster a de quoi vous en boucher un coin.

Hennessey Venom F5

Le préparateur américain n'a pas encore dévoilé les spécificités techniques de son hypercar sans toit, nous ne connaissons pas non plus son poids, qui sera légèrement supérieur à celui du coupé (1360 kg). Hennessey a par le passé indiqué que le coupé sera fabriqué à 24 exemplaires ; tous ont été vendus. Le cabriolet devrait être au moins aussi exclusif, son prix pourrait légèrement dépasser celui du coupé affiché à 2,1 millions de dollars.

Il est à noter que ces modèles ne disposent pas d'airbags. Ils ne peuvent être immatriculés aux USA que dans un cadre bien précis (voiture d'exposition) et ne peuvent parcourir plus de 2500 miles par an, soit environ 4000 km.

On rappelle que la Venom GT Spyder avait atteint en 2016 la vitesse folle de 427,4 km/h battant au passage la Bugatti Veyon Super Sport Vitesse. Maintenant, l'objectif du préparateur consiste à dépasser la vitesse de 300 mph, soit 483 km/h. La Venom F5 est déjà parvenue à rouler à 436 km/h (voir ci-dessus), le rêve ultime de Hennessey est de rouler à 500 km/h. Cela qui peut paraître complètement fou, mais Koenigsegg a aussi la même ambition avec sa Jesko Absolut qui se prépare discrètement.