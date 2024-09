La Hennessey Venom F5-M Roadster est équipée d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports.

Hennessey a dû redessiner la console centrale pour l'adapter au nouveau matériel.

La marque a également apporté des améliorations aérodynamiques à l'hypercar.



La dernière itération de la Hennessey Venom F5 Roadster est arrivée, et elle est équipée d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Hennessey l'appelle la F5-M, et l'ajout de la nouvelle boîte de vitesses a obligé l'entreprise à modifier l'intérieur pour l'adapter au nouveau matériel. Elle a également apporté quelques améliorations aérodynamiques.

La console centrale modernisée comporte des bouches d'aération horizontales au lieu de verticales, et Hennessey a dû redessiner les commandes de la climatisation. La F5-M est également équipée de nouveaux interrupteurs à bascule pour les vitres, inspirés des avions de chasse, qui se trouvent derrière le levier de vitesses en aluminium et le levier de vitesses en fibre de carbone.

Hennessey Performance

À l'extérieur, la F5-M est dotée d'un aileron dorsal de 55,0 pouces qui s'étend de l'écope de toit à la plage arrière. Chaque F5-M est dotée d'une livrée personnalisée qui associe la fibre de carbone apparente le long de la colonne vertébrale à des couleurs personnalisées au choix du client, que Hennessey supprimera de son configurateur une fois qu'elles auront été choisies.

Une chose qui n'a pas changé, c'est le moteur. Le V8 biturbo de 6,6 litres « Fury » développe toujours 1 817 chevaux dans la Venom F5, ce qui lui permet d'atteindre un temps de 0 à 100 en 3,3 secondes et une vitesse de pointe de 500 km par heure.

Si vous espériez mettre la main sur l'une d'entre elles, nous avons une mauvaise nouvelle. Hennessey a déjà vendu les 12 Roadsters F5-M, dont le prix de départ est de 2,65 millions de dollars (soit environ 2,4 millions d'euros). Ils feront partie de la série complète de 30 Roadsters Venom F5.