Nous vivons un âge d'or en matière de puissance, avec des supercars qui développent régulièrement 1 000 chevaux ou plus. Certains SUV et berlines familiales atteignent ou dépassent même cette puissance. Les moteurs à combustion interne développent aujourd'hui plus de puissance que jamais, et les véhicules électriques permettent aux ingénieurs d'intégrer facilement une puissance et un couple importants dans les véhicules de tous les jours. Un véhicule hybride peut représenter le meilleur des deux mondes, en combinant le couple immédiatement disponible d'un moteur électrique avec la puissance de pointe d'un moteur à essence. Le résultat ? Une accélération digne d'une fusée quand vous le souhaitez.

La guerre des chevaux ne montre aucun signe de ralentissement, c'est pourquoi nous avons pensé qu'il était temps de jeter un coup d'œil aux voitures de série les plus puissantes disponibles pour l'année modèle 2024 ou 2025. Nous nous concentrons sur les véhicules de série, homologués pour la route et conformes aux spécifications d'usine - les éditions spéciales et les voitures modifiées par des préparateurs ne comptent pas.

Ferrari Daytona SP3

829 chevaux / 696 Nm

La Daytona SP3 fait partie de la série Icona de Ferrari, des voitures commémoratives en édition ultra-limitée réservées aux clients les plus précieux de la marque. C'est pourquoi cette machine à l'allure sauvage est équipée du moteur le plus puissant jamais installé dans une voiture de route Ferrari : un V12 atmosphérique de 6,5 litres développant 829 chevaux. Il s'agit d'une véritable bombe, avec une ligne rouge à 9 500 tours/minute et un couple de 696 Nm. Ne vous attendez pas à voir une Daytona SP3 sur votre trajet quotidien : Ferrari n'en construira que 599 exemplaires, avec un prix de départ de plus de 2,2 millions de dollars.

Tesla Cybertruck Cyberbeast

845 chevaux / 1171 Nm

Le Cybertruck est le premier véhicule tout-terrain à figurer dans notre liste (mais certainement pas le dernier). La version la plus sophistiquée, le Cyberbeast, est équipée de trois moteurs électriques pour une puissance totale de 845 chevaux et un couple de 1171 Nm, ce qui est suffisant pour permettre à cet énorme véhicule en acier inoxydable d'atteindre la vitesse de 100 km/h en seulement 2,5 secondes.

Ferrari SF90

986 chevaux / 800 Nm

Ferrari figure en bonne place dans notre liste des voitures de série les plus puissantes de 2024, et la SF90 est la plus puissante de la gamme Ferrari. Un V8 biturbo de 4,0 litres prend place derrière l'habitacle, aidé par trois moteurs électriques pour développer un total de 986 chevaux et 800 Nm de couple. Lors de l'essai d'une SF90 Stradale par Car and Driver, le 0 à 100 km/h a été atteint en 2,0 secondes, et la SF90 XX, qui ne sera utilisée que sur circuit, devrait être encore plus rapide.

GMC Hummer EV Edition 1

1 000 chevaux / 1626 Nm

Oui, c'est un peu fou de voir un pick-up GMC battre une supercar Ferrari dans un classement de puissance. Le GMC Hummer EV, disponible en version pick-up à plateau court ou SUV à quatre portes, développe une puissance impressionnante de 1 000 chevaux en version Edition 1. Activez le mode Watts-To-Freedom (oui, c'est bien son nom), et cet énorme et lourd tout-terrain atteindra les 100 km/h en 3 secondes, ce qui en fait l'un des véhicules utilitaires les plus rapides au monde.

Lamborghini Revuelto

1 001 chevaux / 806 Nm

La toute nouvelle supercar de Lamborghini est équipée d'un moteur V12 atmosphérique qui constitue le cœur de son groupe motopropulseur hybride. Le moteur de 6,5 litres monté en position centrale hurle jusqu'à la ligne rouge de 9 500 tr/min, ce qui donne le tournis. Associé à trois moteurs - deux sur l'essieu avant, un entre le moteur et les roues arrière - le Revuelto développe une puissance de 1 001 chevaux et un couple de 806 Nm.

Tesla Model S Plaid / Model X Plaid

1 020 chevaux / 1423 Nm

Les Model S et Model X sont les modèles les plus anciens de la gamme Tesla, mais lorsque vous choisissez la version Plaid, ils sont aussi les plus rapides et les plus puissants. Grâce à une puissance de 1 020 chevaux et à un couple impressionnant de 1423 Nm, les modèles Plaid font partie des voitures homologuées les plus rapides au monde. Et contrairement à la plupart des voitures à essence de cette liste, les reines de la puissance de Tesla offrent également l'une des meilleures autonomies, avec près de 563 km avec une batterie entièrement chargée.

Rivian R1S / R1T

1 025 chevaux / 1624 Nm

Les moteurs des VE sont petits, ce qui signifie que les constructeurs automobiles peuvent les installer dans des espaces où un moteur à combustion traditionnel ne peut tout simplement pas aller. Si vous achetez un SUV Rivian R1S ou un pick-up R1T, vous pouvez choisir deux moteurs, trois moteurs ou, à partir de cette année, quatre moteurs, pour une puissance totale de 1 025 chevaux et un couple de 1624 Nm. Nous connaîtrons exactement les performances de la nouvelle configuration à quadruple moteur lorsque Rivian commencera à la construire dans le courant de l'année.

Mercedes-AMG One

1 063 chevaux

De nos jours, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'une supercar homologuée pour la route soit équipée d'un groupe motopropulseur hybride de Formule 1, ce qui lui confère une puissance phénoménale. La Mercedes AMG One associe un petit V6 turbocompressé de 1,6 litre à un groupe motopropulseur hybride complexe, ce qui lui confère une puissance de 1 063 chevaux. Combien de couple ? Mercedes n'a pas publié de chiffre exact, en raison de la complexité du groupe motopropulseur hybride de l'AMG One. Le seul chiffre de la puissance devrait vous indiquer que l'AMG One est une machine sérieuse, et à un prix de 2,7 millions de dollars, c'est aussi une pièce d'exclusivité.

Aston Martin Valkyrie

1 139 chevaux / 924 Nm

Pour ne pas être dépassé par Mercedes, Aston Martin a construit sa propre hypercar hybride. Mais alors que Mercedes utilise un moteur V6 similaire à celui de ses Formule 1, Aston Martin utilise un énorme V12 de 6,5 litres. Si cela ne suffit pas, Aston Martin vous vendra également une Valkyrie AMR Pro réservée à la piste.

Lucid Air Sapphire

1 234 chevaux / 1 938 Nm

Une fois de plus, la puissance extraordinaire des moteurs électriques donne lieu à une création qui semble provenir d'un autre monde. Une berline de luxe à quatre portes et à empattement long qui développe plus de chevaux que les modèles les plus puissants de Ferrari et Lamborghini.

C'est ce que Lucid a réalisé avec l'Air Sapphire. Trois moteurs électriques se combinent pour produire 1 234 chevaux et 1 938 Nm de couple, ce qui permet de passer de 0 à 100 en seulement 1,9 seconde. Et ce n'est pas qu'une bête de course en ligne droite : Lucid a mis à jour la suspension et le châssis pour s'assurer que l'Air Sapphire puisse également prendre les virages.

Czinger 21C VMax

1 350 chevaux

Le nom de Czinger ne vous dit peut-être rien, mais ce constructeur californien de supercars possède l'une des voitures les plus puissantes de la planète. La 21C VMax fait suite à la 21C originale qui a fait ses débuts en 2021. Le modèle VMax est équipé d'un moteur V8 biturbo de 2,88 litres plus puissant, qui développe jusqu'à 1 350 chevaux. Sa carrosserie aérodynamique lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 1,9 seconde et d'atteindre une vitesse de pointe de 407 km/h.

SSC Tuatara

1 350 chevaux / 1334 Nm

Le SSC Tuatara a battu son propre record de vitesse en atteignant 474 km/h en mai dernier. Cette hypercar rare est équipée d'un V8 biturbo avec une ligne rouge à 8 800 tr/min qui développe une puissance de 1 350 chevaux avec du carburant à 91 octanes - ou jusqu'à 1 750 chevaux avec de l'éthanol. Mieux encore, il est associé à une boîte de vitesses manuelle à sept rapports.

Koenigsegg CC850

1 385 chevaux / 1382 Nm

Aussi fou que cela puisse paraître, la Koenigsegg CC850 est une sorte de machine du passé. Conçue pour ressembler à la CC8S, le tout premier modèle vendu par Koenigsegg, cette soi-disant "mégacar" tire une puissance folle de 1 385 chevaux de son V8 biturbo de 5,0 litres lorsqu'elle fonctionne à l'E85. Cela donne à la CC850 un rapport poids/puissance d'un cheval par kilogramme. Plus étonnant encore, la Koenigsegg est l'un des deux seuls véhicules de cette liste à disposer d'une transmission manuelle, en quelque sorte : La boîte de vitesses à embrayage multiple à neuf rapports peut passer elle-même les vitesses, ou vous pouvez la faire passer en mode manuel, où un levier de vitesses à grille et une pédale d'embrayage lui permettent de se comporter exactement comme une boîte de vitesses à l'ancienne.

Bugatti Tourbillon

1 775 chevaux

Dans un avenir proche, Bugatti passera à des groupes motopropulseurs entièrement électriques, grâce au récent partenariat de la marque avec Rimac, innovateur croate en matière de véhicules électriques. La Tourbillon, avec sa chaîne de traction hybride construite autour d'un moteur V16 à aspiration naturelle, est donc un adieu à la combustion interne. Ce moteur développe à lui seul 986 chevaux. Ajoutez deux moteurs électriques sur l'essieu avant et un autre sur les roues arrière, et vous obtenez une puissance de 1 775 chevaux. Le 0 à 100 devrait être atteint en 2,0 secondes et Bugatti estime que la vitesse maximale est de 445 km/h. Et puisque nous parlons de chiffres, parlons du plus gros d'entre eux : 4,6 millions de dollars, un prix qui met cette machine étonnante un peu hors de portée de la plupart d'entre nous.

Rimac Nevera

1 813 chevaux / 2360 Nm

Rimac sait clairement comment tirer une puissance folle des moteurs électriques. La supercar Nevera EV affiche une puissance totale de 1 813 chevaux, ce qui lui permet de franchir le cap des 100 km/h en 1,85 seconde. La Nevera a battu de nombreux records, dont celui de la voiture électrique la plus rapide jamais construite, avec une vitesse maximale de 415 km/h. Pour en acquérir une, il vous faudra débourser plus de 2,2 millions de dollars.

Hennessey Venom F5

1 817 chevaux / 1617 Nm

Techniquement parlant, le coupé Venom F5 est en rupture de stock. Mais si vous disposez de quelques millions de dollars, vous pouvez toujours demander une F5 Roadster ou une nouvelle F5 Revolution dotée d'une aérodynamique axée pour la piste. L'une ou l'autre de ces versions vous permet de monter à bord d'une hypercar dotée d'un moteur V8 biturbo de 6,6 litres développant une puissance de 1 817 chevaux et un couple de 1 193 lb-pi, avec une vitesse de pointe de plus de 482 km/h.

Pininfarina Battista

1 900 chevaux / 2360 Nm

La Pininfarina Battista est le pendant italien de la Rimac Nevera. Elle est également un peu plus puissante que sa cousine croate, avec une puissance de 1 900 chevaux et un couple de 2360 Nm, grâce à quatre moteurs électriques synchrones à aimant permanent. Sa vitesse de pointe est de 350 km/h.

Lotus Evija

1 972 chevaux / 1700 Nm

Ce n'est plus la Lotus "simplifiée et légère" du fondateur Colin Chapman. Aujourd'hui propriété du géant chinois de l'automobile Geely, Lotus se concentre sur les véhicules électriques hautes performances, et la supercar Evija, avec près de 2 000 chevaux, répond certainement à ce critère. Ce modèle a failli figurer en tête de notre liste de puissance et, bien que Lotus continue à en construire des exemplaires, ils sont tous vendus - mais aucun d'entre nous ne pourrait s'en offrir un à 2,3 millions de dollars.

Aspark Owl

1 984 chevaux / 2000 Nm

Si vous n'avez jamais entendu parler de l'Aspark Owl, vous savez maintenant exactement de quoi il s'agit. Cette obscure hypercar japonaise a fait ses débuts en 2020, mais il est encore possible d'en acheter une aujourd'hui... à condition d'avoir 3,1 millions de dollars à dépenser. L'hypercar entièrement électrique a une puissance de 1 984 chevaux et un couple de 2000 Nm, et elle peut atteindre les 100 km/h en un temps de 1,72 seconde.

Koenigsegg Gemera

2 300 chevaux / 2749 Nm

Une autre Koenigsegg complète notre liste des voitures les plus puissantes de 2024, et c'est un coup de maître. La Gemera est une supercar à quatre places qui associe le V8 biturbo de 5,0 litres de Koenigsegg à un groupe motopropulseur électrique complexe pour produire une puissance stupéfiante de 2 300 chevaux. Bien entendu, à cette extrémité du marché automobile, il n'existe pas de prix catalogue. Si vous devez demander combien elle coûte, c'est que vous n'avez certainement pas les moyens de vous l'offrir.