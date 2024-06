L'hypercar AMG One a été conçue pour attaquer à fond dans les virages. Mercedes affirme qu'il s'agit d'une Formule 1 pour la route. Mais avec une puissance de 1 049 chevaux, la vitesse en ligne droite est également immense. En voici la preuve.

La chaîne YouTube Gercollector a filmé une récente sortie avec sa propre Mercedes-AMG One sur l'autoroute allemande, où la vitesse (sur certaines portions) n'est pas limitée. La voiture a pu atteindre une vitesse maximale de 347 km/h avant de devoir ralentir.

Tous ces chevaux proviennent d'un V6 turbo de 1,6 litre issu du programme de Formule 1 d'AMG, associé à trois moteurs électriques (deux à l'avant et un autre à l'arrière, relié au moteur). Le moteur peut monter en régime jusqu'à 11 000 tr/min, et comme il n'y a pratiquement pas d'insonorisation à l'intérieur, vous pouvez entendre chaque allumage.

AMG affirme que la vitesse maximale de la One est de 352 km/h, mais nous soupçonnons que la vitesse maximale réelle est encore plus haute. Avec un poids à vide réduit à quelques kilos et une aérodynamique active mobile qui peut se replier pour éliminer la traînée, nous pourrions voir l'AMG One passer à 362 km/h avec suffisamment de marge.

Les bruits que fait l'AMG One sont tout aussi géniaux. Outre le hurlement du V6, la voiture émet un agréable sifflement de moteur électrique dans l'habitacle lorsqu'elle se promène tranquillement dans la campagne allemande en mode tout-électrique.