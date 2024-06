Avec un temps de 1 minute et 38,5 secondes, la Mercedes-AMG One est la voiture de série la plus rapide à Hockenheim. Toutefois, elle n'est plus la voiture la plus rapide au total sur le difficile circuit allemand, car la petite mais puissante McMurtry Spéirling a gagné 14,1 secondes. Elle a bouclé un tour du circuit en 1 minute et 24,4 secondes.

La petite voiture électrique a été couronnée voiture à roues fermées la plus rapide de Hockenheim après avoir battu non seulement l'AMG One, mais aussi une voiture de course DTM. Elle a amélioré de 3,9 secondes l'ancien record établi en 2020 lors d'une séance de qualification pour les Deutsche Tourenwagen Masters.

Toutefois, la comparaison n'est pas tout à fait juste, car la Spéirling est une machine construite spécialement pour la piste, dotée d'un seul siège et de pneus de course. Néanmoins, il s'agit d'un exploit impressionnant si l'on considère que l'AMG One est essentiellement une voiture de F1 pour la route tandis que l'autre est une machine de course de type DTM. De plus, la petite voiture électrique n'a utilisé que 75 % de la puissance et de la force d'appui disponibles, puisque le tour a été effectué avec un prototype de validation.

Le tour de chauffe a été effectué le 8 juin avec l'ancien pilote de F1 Max Chilton au volant. Il a également établi le record du tour au Festival de vitesse de Goodwood en pilotant le même véhicule électrique ultra-rapide. Il y a quelques années, il a terminé la course de côte en un temps record de 39 secondes, qui sera difficile à battre.

Avec ses 3,45 mètres de long, 1,58 mètre de large et seulement 1,02 mètre de haut, elle fait passer la MX-5 pour une Super Duty. Elle pèse moins de 1 000 kg, ce qui la rend encore plus légère qu'une MX-5 de la génération ND, tout en développant environ cinq fois plus de puissance. M. McMurtry parle d'une puissance maximale d'environ 1 000 chevaux, tous canalisés vers les roues arrière.

L'autonomie n'est pas mentionnée, mais cela n'a pas vraiment d'importance puisque le seul but de cette voiture est d'offrir une accélération fulgurante. Bien qu'il s'agisse d'un véhicule microscopique, les ingénieurs ont intégré une batterie de 60 kWh que les propriétaires peuvent recharger en moins de 20 minutes. On nous dit qu'une batterie entièrement rechargée permet de faire 10 tours de Silverstone à plein régime.

L'accès à ces performances n'est pas donné, puisque la McMurtry Spéirling coûte la somme astronomique de 895 000 livres sterling avant taxes et frais de livraison. Au taux de change actuel, il faut compter environ 1 060 000 euros. Seules 100 unités seront fabriquées et les livraisons aux clients devraient débuter en 2025.