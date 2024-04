Je comprends parfaitement que pour certains riches, les voitures ne sont que des investissements. Cependant, cela ne rend pas moins frustrant le fait de voir une hypercar avec un kilométrage extrêmement faible chercher un nouveau propriétaire. C'est un véritable gâchis de ne pas conduire une AMG One, au moins de temps en temps. Après tout, combien y a-t-il de voitures homologuées pour la route dotées de véritables moteurs de Formule 1 ?

L'ultime machine de performance de Mercedes est limitée à 275 unités, et si vos poches sont assez profondes, vous pouvez maintenant vous en procurer une. SBX Cars a mis en place une vente aux enchères et affirme pouvoir expédier l'hypercar ultra rare dans le monde entier. La vente aux enchères se termine le 25 avril. À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'enchère la plus élevée est de 128 000 dollars (environ 120 000 euros), mais elle devrait facilement atteindre les sept chiffres dans les jours à venir.

Mercedes-AMG One à vendre

17 Photos

Elle n'a parcouru que 55 miles (88 km) et semble être dans un état impeccable. AMG a déclaré qu'elle ne placerait plus jamais un moteur de F1 dans un véhicule de série homologué pour la route, en raison des réglementations strictes en matière d'émissions. Cela fait de la One une voiture spéciale qui n'aura pas de suite, ce qui devrait favoriser sa valeur de revente.

Ce complexe V6 turbocompressé de 1,6 litre a donné bien des maux de tête aux ingénieurs, qui ont dû réduire le régime de ralenti d'un moteur de F1 de 5 000 tr/min à seulement 1 200 tr/min. À lui seul, ce problème a prolongé le développement de neuf mois. N'oublions pas que le moteur à combustion interne de 566 chevaux doit être remis en état tous les 31 000 miles (50 000 km), ce qui n'est pas le cas de toutes les AMG...

La voiture de série la plus rapide sur la Nordschleife démarre toujours en mode électrique. Ce n'est qu'environ une minute plus tard que le V6 fixé sur le châssis monocoque en carbone peut être mis en marche. Pendant ce temps, le convertisseur catalytique atteint la température optimale. Une fois que vous n'avez plus d'essence, le réservoir doit être dépressurisé à l'aide d'un interrupteur situé à gauche du pédalier.

Quelles sont les chances que le prochain acheteur la conduise plus que l'ancien propriétaire ? Nous pensons qu'elles sont minces. Les voitures comme l'AMG One passent la majeure partie de leur vie enfermées dans un garage climatisé. Les acheteurs de ces voitures craignent que chaque kilomètre supplémentaire n'entame la valeur de revente. Espérons que je me trompe sur ce point.