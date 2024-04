Tous les collectionneurs de voitures exclusives ont un nouveau site de vente aux enchères en ligne vers lequel se tourner pour compléter le garage de leurs rêves. Il s'agit de SBX Cars (sbxcars.com), lancé par la célèbre youtubeuse Supercar Blondie, qui totalise 110 millions de followers à ce jour.

Parmi les véhicules disponibles, on trouve de magnifiques joyaux tels qu'une Mercedes-AMG ONE (la première à être proposée aux enchères publiques), un Tesla Cybertruck et le premier prototype Hyperion XP-1. Bien entendu, les clients doivent avoir un compte en banque très, très sain.

Galerie: Supercar Blondie vente aux enchères en ligne SBX Cars

2 Photos

Des voitures très spéciales

Alex Hirschi, qui se fait appeler Supercar Blondie, a créé ce nouveau projet avec son mari, Nik Hirschi, CEO de SB Media Group. Outre les véhicules mentionnés ci-dessus, il convient de mentionner une Lamborghini Veneno Roadster (neuf exemplaires seulement ont été construits) et un autre Coupé (l'un des trois), ainsi que l'un des trois prototypes de LaFerrari.

Mais outre les super et hypercars, le site propose également une collection légendaire de voitures de course Lotus F1 des années 1970 et 1980. Il s'agit d'unités pilotées par Nigel Mansell et Elio de Angelis, entre autres.

Attendez, il y a aussi l'avion personnel du patron de l'écurie de F1 Colin Chapmans et certains de ses véhicules personnels, voilà un lot très exclusif à vendre !

Aussi incroyable que cela puisse paraître, cela ne s'arrête pas là, car il y a aussi des voitures de collection sensationnelles à vendre, comme une Lamborghini Miura, une Aston Martin DB5, une BMW 507 ou une Mercedes-Benz 300SL Gullwing.

Selon le site de vente aux enchères basé en Californie, la valeur des lots confirmés dépasse les 100 millions d'euros, ce qui en fait la société d'enchères numériques la plus exclusive au monde dans le domaine de l'automobile.

Avantages pour les clients

En outre, leurs commissions ne représentent qu'une fraction du prix des ventes aux enchères en personne, ce qui constitue un avantage considérable pour les acheteurs, sans compter les économies de temps et d'argent qu'ils réalisent en se rendant en personne aux événements.

"Avec SBX Cars, nous proposons un site de vente aux enchères mondial qui donne à notre public la possibilité d'acheter d'incroyables voitures de rêve partout dans le monde", a déclaré Alex Hirschi.