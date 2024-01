La Mercedes-AMG One est une star du monde de l'automobile, qui détient des records sur des circuits légendaires tels que le Nürburgring et Monza. Aujourd'hui, l'une d'entre elles est à vendre pour l'équivalent de 5 millions d'euros.

F1rst Motors, concessionnaire de voitures de luxe situé à Dubaï, demande 20 millions de dirhams des Émirats arabes unis pour cette AMG One. Le concessionnaire ne dévoile aucun détail sur la provenance de la voiture, et affirme qu'il n'y a aucun kilomètre au compteur. Nous sommes convaincus que le kilométrage est faible, mais cette voiture a dû rouler au moins quelques mètres à un moment ou à un autre de son existence, et le kilométrage réel ne peut donc pas être nul.

Galerie: Mercedes-AMG One à vendre

13 Photos

Comme toute grande star, Mercedes a gardé le secret sur au moins un aspect de l'AMG One : son prix d'origine. La société n'a jamais publié de chiffre exact, mais des rumeurs font état d'un coût compris entre 1,8 et 2,7 millions d'euros, soit plus ou moins la moitié de ce que demande aujourd'hui ce concessionnaire.

C'est ce qui rend cette annonce si intrigante, c'est qu'il semblerait que Mercedes ne permette pas aux propriétaires de la revendre rapidement. Les premières livraisons ont commencé il y a tout juste un an, de sorte que cet exemplaire ne doit pas être très ancien. Peut-être que Mercedes n'applique pas réellement la règle d'interdiction de revente rapide, ou que le propriétaire initial de cette voiture ignore simplement cette subtilité.

Quoi qu'il en soit, il est peu probable que vous puissiez posséder cette AMG One. Cette bête de course est équipée d'un groupe motopropulseur dérivé de la Formule 1, composé d'un V6 de 1,6 litre avec turbocompresseur à assistance électrique et de quatre moteurs électriques. Cette configuration dévoile une puissance totale de 1 049 chevaux. La batterie de 8,4 kilowattheures sert davantage à la puissance qu'à l'autonomie, puisque l'hypercar ne peut parcourir que 18 kilomètres en électricité.

Elle peut atteindre 100 km/h par heure en 2,9 secondes et 200 km/h par heure en 7,0 secondes. La vitesse maximale est tout aussi impressionnante : 352 km/h, ce qui la place au même niveau que la Ferrari LaFerrari et la McLaren P1, qui comptent parmi les voitures les plus rapides au monde.

La personne qui achètera cette AMG One rejoindra l'élite des propriétaires et des pilotes d'hypercar. En effet, il rejoint un club composé des pilotes de F1, Valtteri Bottas et Nico Rosberg (parmi les 275 clients). De plus, Lewis Hamilton a participé au développement de l'hypercar.