Mercedes a commencé les livraisons de l'AMG One au début de l'année, mais il semble que les prototypes soient encore à l'essai. Pas moins de quatre d'entre eux ont été filmés à Grenade, en Espagne, sur une aire de repos. Ils étaient accompagnés d'un coupé GT 4 portes version 63 S. Le fait d'en voir quatre en même temps est une occasion spéciale, étant donné que l'hypercar à moteur F1 sera une rareté, avec seulement 275 exemplaires.

Un test anodin pour l'hypercar Mercedes

On ne sait pas exactement ce que Mercedes testait, étant donné que la production de la One a commencé il y a plus d'un an. L'idée d'une nouvelle hypercar a déjà été écartée, le constructeur ayant admis que la mise en conformité de la voiture avec les normes d'émissions était un véritable casse-tête. Celles-ci sont sur le point de se durcir avec l'entrée en vigueur de la norme Euro 7 en 2025, ce qui réduit les chances d'une nouvelle F1 pour la route. Bien qu'il soit peu probable que le moteur V6 de 1,6 litre se retrouve sur une autre voiture homologuée pour la route, le savoir-faire en matière d'hybridation pourrait être appliqué à de futurs modèles performants d'AMG.

Mercedes-AMG One (2022)

44 Photos

Voir et entendre quatre exemplaires de la voiture de série la plus rapide au Nürburgring est un régal pour les yeux et les oreilles, mais aussi un peu triste, car il n'y aura plus jamais de véhicule comme la One. Ce moteur est une merveille d'ingénierie avec sa ligne rouge à 11 000 tr/min, mais il est aussi fragile puisqu'il devra être reconstruit tous les 50 000 kilomètres. Peu de voitures atteindront un jour un tel kilométrage...

Une Mercedes-AMG One qui a fait des heureux

Il y a quelques mois, l'ancien pilote de Mercedes F1 Valtteri Bottas s'est fait livrer son AMG One et il est de notoriété publique que Nico Rosberg attend lui aussi son hypercar. En ce qui concerne les pilotes de Mercedes F1, dans une interview accordée au magazine Top Gear en 2019, Lewis Hamilton a exprimé son désir d'aider AMG à développer une "LH Edition".

Il a déclaré qu'elle aurait un échappement plus bruyant, plus de puissance et une carrosserie différente. Cependant, nous n'avons rien entendu depuis. La voiture "standard" dispose déjà d'une puissance combinée de 1 049 chevaux après prise en compte des quatre moteurs électriques et est impressionnante par son volume sonore tout en ayant une allure vraiment spéciale.