Les simulateurs de conduite pour consoles et PC se déclinent sous toutes les formes et sont de plus en plus réalistes. Leur qualité a atteint des niveaux sans précédent, à tel point qu'ils sont de plus en plus utilisés par les pilotes professionnels afin de parfaire leur entraînement.

Afin d'approfondir cette nouvelle pratique, l'un des éléments de base dont il faut s'équiper est généralement un volant professionnel, éventuellement relié à un pédalier de qualité équivalente.

L'un des derniers exemples en date est le nouveau volant SIM GT Edition fabriqué par l'entreprise italienne Cube Controls en collaboration avec Mercedes-AMG. Nous avons eu la chance de le voir lors de sa présentation il y a quelques jours.

Un volant unique

Le nouveau volant SIM GT Edition fabriqué par Cube Controls, une société italienne leader dans le domaine des composants pour les postes de travail de jeux vidéo, basée à Sassari en Italie. Il a été conçu en gardant à l'esprit que l'ergonomie était son premier objectif.

Lors de la présentation, qui a eu lieu à Rome à la Mkers Gaming House Powered by Mercedes-Benz, les responsables de l'entreprise ont expliqué que ce type de volant devait toujours être confortable dans les mains de l'utilisateur, afin de ne pas se fatiguer. En effet, même lors des courses d'endurance les plus longues (comme les 24 heures du Mans ou les 24 heures du Nürburgring), le volant doit être facile à tenir en main.

Bien évidemment, la phase de conception a donné lieu à une étroite collaboration entre les ingénieurs de Cube Controls et les pilotes de Mercedes-AMG, qui ont constamment fait part de leurs commentaires à l'entreprise italienne afin de pouvoir réaliser le produit de la meilleure façon possible tout en respectant certaines spécifications bien définies.

Parallèlement à la création du volant du simulateur, Cube Controls a également conçu les vrais volants des Mercedes-AMG GT Track Series et GT2. Le produit pour le simulateur et celui pour les voitures réelles ont été construits en utilisant abondamment la fibre de carbone, avec des boutons lestés et sans aucun jeu, cette dernière caractéristique étant essentielle pour garantir une grande durabilité.

Le Cube Control x Mercedes-AMG GT Edition SIM Wheel, destiné aux simulateurs de conduite, sera en vente directement sur le site Internet de la marque à partir du 29 septembre prochain et sera livré dans un emballage personnalisé.