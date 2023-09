Aston Martin est sur le point de redonner vie à sa Valkyrie Le Mans Hypercar pour se lancer à l'assaut du Championnat du monde d'Endurance et du Championnat IMSA SportsCar dès 2025.

Le programme Valkyrie LMH devrait être réactivé après plus de trois ans d'inactivité, Aston Martin et l'équipe américaine Heart of Racing intensifiant une relation qui couvre déjà les catégories GT de l'IMSA et du WEC. Motorsport.com a appris qu'Aston et Heart of Racing, soutenu par le magnat des jeux vidéo Gabe Newell, sont sur le point de conclure un accord pour amener sur le circuit une voiture qui aurait commencé à courir dès 2021. L'accord n'est pas encore conclu, mais il semblerait qu'il ne soit qu'à quelques semaines de l'être.

On sait qu'Aston discute avec des fournisseurs au sujet du programme potentiel et qu'elle recrute d'ores et déjà du personnel clé pour superviser le programme. Il s'agit notamment de l'ancien directeur de l'ingénierie de Williams Formula 1, Adam Carter, qui a rejoint la nouvelle division Aston Martin Performance Technologies en début d'année. Aston n'a pas voulu confirmer qu'elle travaillait à la relance de la Valkyrie LMH, mais elle a insisté sur son ADN de voiture de sport et sur le fait qu'elle évaluait continuellement ses options.

"Nous sommes encouragés par la croissance de la catégorie Hypercar, et le succès énorme du centenaire des 24 Heures du Mans en a été un brillant exemple", a déclaré un porte-parole. "Le sport automobile est un paysage en constante évolution et, en tant que marque mondiale produisant des Hypercars, nous continuons bien sûr à suivre de près cette catégorie."

Les déclarations du directeur de l'équipe Heart of Racing, Ian James, ont laissé entrevoir la possibilité pour Aston Martin de tenter de revivre sa victoire de 1959 au Mans avec la DBR1.

"Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles choses", a déclaré James, qui a créé Heart of Racing avant 2020 pour orchestrer le retour d'Aston dans les rangs des GT en IMSA. "Nous n'avons jamais caché notre désir d'accéder à la classe supérieure des courses internationales de voitures de sport [...] Mais pour l'instant, rien n'a été convenu et rien n'a été signé".

Heart of Racing, s'est déjà lancé dans le WEC avec Aston cette année. La société a pris en charge l'équipe NorthWest AMR avant la manche de Spa en avril, après avoir connu le succès en IMSA : elle a remporté le titre GT Daytona 2022 sa catégorie aux 24 heures de Daytona cette année. L'étendue des plans pour la Valkyrie reste inconnue, sauf que l'intention est qu'elle participe à la fois au WEC et à l'IMSA. Il est entendu que Multimatic Motorsport continuera à diriger le développement de la LMH, bien qu'elle soit placée sous la direction de la division AMPT basée au nouveau siège de l'équipe Aston Martin F1 à Silverstone.

Le concept de la voiture de course Valkyrie serait en grande partie inchangé par rapport à sa genèse. Elle serait propulsée par le même V12 de 6,5 litres développé pour la voiture de route en collaboration avec Cosworth, mais elle fonctionnerait sans le système hybride à essieu arrière de sa cousine de route. Cette configuration a été adoptée pour la Valkyrie AMR Pro de piste, dont Aston a admis qu'elle incorporait la technologie de la voiture de course encore naissante lors de son lancement en 2021. Aston Martin a profité des révisions des règles originales de la LMH publiées en décembre 2018, qui ont ouvert la classe aux constructeurs souhaitant utiliser une Hypercar de route comme base. La vente de voitures de clients était la pierre angulaire du plan d'affaires de la Valkyrie LMH.

Aston Martin de retour au Mans grâce à Lawrence Stroll ?

Aston a affirmé que la validité financière du programme était compromise lorsque les voitures LMDh basées sur le LMP2 ont été incorporées dans la catégorie Hypercar du WEC. L'annonce du LMDh en janvier 2020 a été rapidement suivie d'une déclaration d'Aston indiquant que le programme Valkyrie avait été mis en suspens. Ce programme semblait avoir été mis au placard avant les déclarations de Lawrence Stroll, qui a rebaptisé l'écurie de F1 Racing Point en Aston Martin après avoir dirigé le rachat de la marque britannique. Ce dernier a fait allusion à un retour en haut niveau au Mans pour Aston, qui a mis fin à sa participation en tant qu'écurie d'usine en GTE Pro après avoir remporté le titre 2019/20.

Aston est absente de la catégorie supérieure au Mans depuis l'éphémère et infructueuse AMR-One open-top LMP1 de 2011. Cette voiture suivait le coupé DBR1/2 P1 basé sur une Lola, également développé par Aston Martin Racing, géré par Prodrive, qui n'est pas impliqué dans le programme Valkyrie.