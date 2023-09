Parmi les Aston Martin les plus extrêmes de l’histoire, il y a certainement la Valkyrie. L'hypercar britannique fait battre le cœur des passionnés et des VIP du monde entier, mais pour les insatiables, il existe une variante encore plus folle et exclusive : l'AMR Pro. Uniquement disponible en 40 exemplaires, seulement, elle est destinée uniquement à une utilisation sur piste.

Il s’avère d’ailleurs qu’elles ont toutes été vendues, mais l'un des premiers exemplaires "d'occasion" est en vente chez RM Sotheby's. Par occasion, entendez par là qu’elle n’a effectué que quelques tours de chauffe sur circuit.

La plus exclusive de toutes

Par rapport à une Valkyrie "normale", l'AMR Pro peut se vanter d'un empattement plus long de 38 cm. Elle est plus large et aussi plus grande de 96 mm à l'avant et de 115 mm à l'arrière, tandis que son aérodynamique est encore plus élaborée.

En fait, cet ensemble aérodynamique a allongé l’Aston Martin de 27 cm pour générer le double de l’appui. Ainsi, l'AMR Pro peut supporter des accélérations latérales supérieures à 3 g, presque comme celles que subissent les voitures de Formule 1.

Par rapport à l’originale, la variante pour piste utilise une série de matériaux légers tels que la fibre de carbone et du perspex (du verre acrylique) pour la carrosserie et les vitres. Au total, l'AMR Pro pèse moins d’une tonne soit un gain de 150 kg par rapport à sa cousine. Pas mal pour une voiture qui utilise un V12 Cosworth de 6,5 litres développant plus de 1 000 chevaux jusqu'à 11 000 tr/min.

Presque comme neuve

Comme évoqué précédemment, l’exemplaire à vendre n'a été conduit qu'une seule fois par son propriétaire actuel, sur le circuit international de Bahreïn, qui accueille les courses de Formule 1 depuis 2004, sous l'œil des techniciens de la marque britannique, elle-même engagée dans la catégorie reine du sport automobile. Cette Valkyrie AMR Pro est donc comme neuve en tout point.

Et qu'en est-il du prix de ce bolide ? Chez RM Sotheby's, on évoque une négociation privée, mais il est fort probable que le prix sera bien supérieur aux 3 millions d'euros déclarés pour la version de "route".