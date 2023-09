RM Sotheby's ne cesse d’impressionner avec ses ventes automobiles plus folles les unes que les autres et ce mois de septembre ne déroge pas à la tradition.

Après avoir conclu des enchères spéciales sur Michael Schumacher, la maison prépare sa prochaine vente qui aura lieu le 15 septembre à Saint-Moritz, dans le cadre du Grand Hôtel des Bains Kempinski, en Suisse.

110 lots (dont des deux roues) seront présentés et certains modèles valent la peine de mettre la main au portefeuille, pour ceux qui en auront les moyens, bien sûr. Voici quelques-unes des voitures les plus prestigieuses qui défileront à Saint-Moritz :

Porsche 911 GT3 RSR de 2008

Estimation : 680 817 € - 785 558 €

La première de ces autos est relativement récente mais n’est pas à prendre à la légère, notamment car c’est la plus chère du lot. Cet exemplaire de Porsche GT3 RSR, de génération 997, n’a connu qu’un seul propriétaire depuis neuf ans et n'a jamais couru sur circuit malgré son passeport technique de l'Automobile Club de l'Ouest et son formulaire d'homologation FIA émis en 2007.

Propulsée par un moteur six cylindres à plat de 3,8 litres qui développe 485 chevaux, elle est dotée d’une boîte de vitesses séquentielle à six rapports. Bien que cet exemplaire n’ait parcouru que 20 kilomètres depuis sa sortie d’usine, cette Porsche est sans conteste l’une des voitures de course les plus accomplies de sa génération, ayant remporté des victoires sur certains des circuits les plus emblématiques dans le championnat d’endurance.

Ferrari Dino 246 GTS de 1973 par Scaglietti

Estimation : 471 335 € - 523 705 €

Il y a tout juste 50 ans, voici le type de voitures que Ferrari produisait et aujourd’hui encore, ce genre de modèle est incroyable à regarder, sans même parler du reste. Voici l’un des 1274 exemplaires de la Dino 246 GTS fabriqués entre 1972 et 1974. Achevée par l'usine le 17 octobre 1973, elle a quitté la chaîne de production avec une finition Blu Dino Metallic sur un intérieur en similicuir beige, mais est aujourd’hui repeinte avec un rouge très vif.

Son moteur est un V6 de 2,4 litres, couplé à une boîte de vitesses manuelle à cinq vitesses. Mais plus important encore, elle a été certifiée par Ferrari Classiche en décembre 2007 et elle sera présentée avec son très convoité "Livre Rouge."

Maserati Mistral 3.7 Spyder de 1966

Estimation : 398 016 € - 439 913 €

Quelques années avant la 246 GTS sortie des usines de Maranello, Maserati avait dévoilé une autre pépite de l’automobile. Présentée au Salon automobile de Valence, en 1966, il s’agit de l’une des 46 Mistral Spyder de 3,7 litres au monde. Durant son histoire, elle a notamment appartenu a Antonio Cabrini, membre de l'équipe italienne de football vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 1982, et ancien défenseur de la Juventus.

Elle a depuis été restaurée dans sa combinaison originale, avec un intérieur en cuir rouge, par son propriétaire actuel et a participé au Concours d'élégance d'Amelia Island en 2017, terminant deuxième de sa catégorie.

Aston Martin DB6 Vantage de 1966

Estimation : 272 327 € - 335 171 €

Malgré un passé commercial parfois compliqué, Aston Martin avait, dans les années 1960, pris une place de choix parmi les constructeurs automobiles britanniques à petit volume. Sortie la même année que la Maserati Mistral, ce modèle est l'un des 268 exemplaires du coupé DB6 Vantage. Il s’agit d’une variante très prisée des premières séries, portant le badge Superleggera, avec une boîte de vitesses manuelle ZF à cinq vitesses et un moteur de 4,0 litres qui développe 325 chevaux.

C’était assez pour atteindre la barre symbolique de 240 km/h, un chiffre anodin aujourd’hui mais impressionnant pour l’époque. La voiture est accompagnée d'un certificat British Motor Industry Heritage Trust mais c’est un peu près tout, car son passé demeure assez mystérieux.

McLaren 675LT Spider de 2017

Estimation : 272 327 € - 335 171 €

Dévoilé au Salon international de l'automobile de Genève en 2015, le coupé léger McLaren 675LT a relancé le style légendaire "Long Tail" de la marque, qui n'avait pas orné une Mclaren depuis la F1 GTR apparue deux décennies plus tôt. Affichée au même prix que la DB6 précédente, cette 675LT est l’un des 500 exemplaires sortis d’usine. Son moteur est un V8 bi-turbo de 3,8 litres à carter sec et à double turbocompresseur développant 675 chevaux. Il est couplé à une transmission à double embrayage, avec sept rapports.

C’est suffisant pour passer de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et de 0 à 200 km/h en 8,1 secondes. Pesant seulement 1230 kilos, sa vitesse maximale est de 326 km/h. Elle est en tout cas suffisamment bonne pour avoir convaincu le nonuple champion de WRC, Sébastien Loeb, de l’acheter en 2019. Parmi les autres voitures ayant appartenues à des légendes du sport auto, RM va aussi mettre en vente la Mercedes-Benz 190 E (voir ci-dessous) pilotée en course par Niki Lauda, triple champion de Formule 1.

Alpine-Renault A110 1600 S de 1973

Estimation : 83 793 € - 125 689 €

L'histoire de la marque Alpine est intrinsèquement liée à la course automobile et au rallye. Les succès furent nombreux avec les moteurs percutants et le poids plume de ces voitures. L’A110 proposée par RM Sotheby’s est propulsée par un moteur quatre cylindres en ligne de 1595 cm3 à bloc d'aluminium; évalué en usine à 138 chevaux, avec une vitesse de pointe de 210 km/h.

Elle fut livrée neuve en Italie et immatriculée pour la première fois sur la route en juin 1973. Son propriétaire actuel la conserve depuis 2001 et la voiture est accompagnée de photos montrant sa restauration au début des années 2000 et sa révision mécanique terminée, y compris la reconstruction du moteur.

Si vous souhaitez voir tous les lots de la vente RM à Saint-Moritz, cliquez ici.