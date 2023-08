Une Subaru Impreza 22B de 1998 ayant appartenu à la légende du Championnat du monde des rallyes, Colin McRae, a rapporté l'équivalent de 606 042 $ lors de la vente aux enchères du Festival de Silverstone, le 26 août. C'était la première fois que cette voiture était disponible dans une vente aux enchères publique.

Subaru a livré cette 22B en novembre 1998. Il s'agissait de l'un des trois prototypes du modèle en édition limitée, inspiré du rallye. Le constructeur automobile en a fabriqué 400 pour le Japon, seize pour le Royaume-Uni, cinq pour l'Australie et le trio d'exemplaires de pré-production. Les exemplaires destinés au Japon auraient même été vendus dès le premier jour.

Un cadeau payant pour Colin McRae

La 22B rendait hommage à l'équipe WRC de Subaru qui a remporté trois championnats constructeurs consécutifs en 1995, 1996 et 1997. Elle marquait également le 40e anniversaire de la marque japonaise. Son nom proviendrait de la marque de cigarettes 555 qui sponsorisait alors l'équipe Subaru WRC. En code hexadécimal, 555 se traduit par 22B.

La voiture était équipée du quatre cylindres à plat turbocompressé de 2,2 litres EJ22. L'usine l'a évalué à 276 chevaux pour se conformer à l'accord de performance des constructeurs automobiles japonais de l'époque, dans lequel ils n'annonçaient pas de puissances supérieures.

Subaru a également modifié les rapports de démultiplication, l'embrayage, l'arbre de transmission, les freins et la suspension pour créer ce qui se rapproche le plus possible d'une machine WRC pour la route.

Le constructeur japonais a offert à Colin McRae, champion des pilotes WRC en 1995 et vice-champion en 1996 et 1997, la possibilité de posséder l’un des trois prototypes de la 22B. Mais la voiture n'était pas un cadeau : il a dû l'acheter ! Elle n’a parcouru que 11 802 kilomètres depuis.

Galerie: Prodrive P25

3 Photos

De nos jours, le successeur spirituel de la 22B est la ProDrive P25, qui coûte l'équivalent de 530 000 €, mais elles ont toutes déjà trouvé preneurs. Son moteur quatre cylindres à plat turbocompressé de 2,5 litres développe plus de 400 ch et fonctionne via une boîte de vitesses séquentielle à six rapports.