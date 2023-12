Vous cherchez à posséder un morceau de l'histoire du rallye ? Bring A Trailer a peut-être ce qu'il vous faut. Le site web d'enchères automobiles en ligne vend actuellement une Subaru Impreza pilotée par Ken Block lors des X Games, au milieu des années 2000.

Il s'agit d'une Impreza 2.5 RS 2004 construite par Vermont SportsCar, spécialiste des voitures de rallye Subaru. Sous le capot se trouve un moteur turbocompressé de 2,0 litres à quatre cylindres à plat qui alimente les quatre roues par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports.

Il y a également un différentiel central contrôlé par le conducteur et des différentiels à glissement limité Cuso, à l'avant et à l'arrière. Les autres améliorations apportées à la voiture comprennent une suspension Öhlins, un calculateur MoTeC, des plaques de protection, un arceau de sécurité, des jantes Speedline Corse de 15 pouces et une foule d'autres modifications prêtes pour le rallye.

Vermont SportsCar a achevé la construction de cette Subaru en 2006. Ken Block et son copilote Alex Gelsomino ont utilisé la voiture pour participer à la toute première épreuve des X Games en 2006, terminant à la troisième place du classement général. Le duo est revenu avec la voiture en 2007, obtenant la deuxième place au classement général. En 2009, la voiture a été vendue au pilote de rallye Mark Fox, qui l'a emmenée en rallye de vitesse la même année.

L'Impreza porte les signatures de Ken Block et Travis Pastrana à l'intérieur, et est livrée avec un livre de construction portant la signature d'Alex Gelsomino. Elle est actuellement habillée d'une livrée essentiellement noire, légèrement différente de l'habillage bleu et noir qu'elle arborait à l'origine aux X Games, et est équipée d'une nacelle d'éclairage PIAA, d'une prise d'air sur le capot et d'une prise d'air sur le toit.

Ceux qui ont l'intention de conduire cette voiture plutôt que de la mettre dans un musée doivent savoir qu'elle porte actuellement un titre de l'Oregon reconstruit en raison d'un dégât des eaux survenu en 2005, avant qu'elle ne soit transformée en voiture de rallye. Le splitter avant est fissuré et l'extérieur présente de nombreuses imperfections. Il ne s'agit pas d'une reine du garage, après tout.

Cette Impreza est actuellement mise aux enchères sur Bring a Trailer, avec une enchère de 46 250 $ (42 853 euros) et sept jours restants au moment de la publication. Nous pensons que le prix augmentera considérablement avant la fin de l'enchère.