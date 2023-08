Si Subaru ne participe plus au Championnat du monde des rallyes, la marque continue néanmoins de prendre part à des événements régionaux tels que le championnat de l'American Rally Association. Subaru Motorsports USA a dévoilé une WRX de compétition pour la saison 2024, avant sa première apparition publique au Rallye des forêts d'Ojibwe les 25 et 26 août.

Vermont SportsCar a construit la WRX de rallye pour Subaru afin qu'elle puisse concourir dans la catégorie Open 4WD de l'American Rally Association Championship. Le moteur est un quatre cylindres boxer turbocompressé de 2,0 litres. Ce moteur développe une puissance de 320 chevaux et un couple de 515 nm. Une boîte de vitesses séquentielle SADEV à six rapports transmet la puissance au système de transmission intégrale.

Galerie: Subaru WRX Rallye 2024

16 Photos

L'extérieur est doté d'un kit de carrosserie en fibre de carbone. Par rapport à la WRX de série, celle-ci reçoit des éléments de ventilation sur le capot et un grand aileron arrière. La livrée combine une carrosserie WR Blue mate avec des accents jaunes et le logo à six étoiles du constructeur.

La voiture est dotée d'une carrosserie entièrement soudée et d'un arceau de sécurité conforme aux normes FIA. Les sièges de course supportent un dispositif HANS pour une protection supplémentaire des concurrents. Une pile à combustible en Kevlar de 82 litres remplace le réservoir d'essence de série. Les règles de la catégorie exigent que le véhicule ait un poids minimum de 1 315 kilos.

Le pilote Brandon Semenuk et le copilote Keaton Williams seront les premiers à concourir avec cette nouvelle voiture de rallye WRX. Plus tard dans la saison, Travis Pastrana rejoindra l'équipe dans une seconde voiture.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de participer au championnat de rallye ARA 2024. La nouvelle Subaru est incroyable et la chance de se battre à nouveau avec le double Champion en titre, Brandon Semenuk, va être très intéressante", a déclaré Travis Pastrana lors de l'annonce de la nouvelle voiture de rallye WRX. Il revient dans l'équipe après avoir été absent la saison dernière.

La WRX dédiée à la route est équipée d'un quatre cylindres boxer turbocompressé de 2,4 litres qui développe 271 ch et 349 nm. Les acheteurs peuvent choisir une boîte manuelle à six vitesses ou une CVT, que le constructeur appelle Subaru Performance Transmission.

Aux États-Unis, le prix de départ de la WRX 2023 est de 31 625 $ après les frais de transport de 1 020 $. La version Premium fait grimper le prix à 34 125 $. La Limited est proposée à 38 515 $, et la GT, la version la plus haut de gamme, à 44 415 $.