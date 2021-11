Cela faisait un petit bout de temps que Subaru n'avait pas lancé de nouveauté qui enchanterait les amoureux de voitures de sport. Avec la Subaru WRX S4, c'est désormais chose faite, et nous n'allons pas bouder ce plaisir.

En fait, Subaru a déjà révélé ce modèle en septembre dans sa version destinée aux Etats-Unis. Aujourd'hui, il lève le voile sur la version réservée au marché japonais, et comme vous l'aurez remarqué, il n'y a aucun changement majeur.

Sous son capot, on retrouve le moteur boxer 2.4 L de 275 ch pour 350 Nm de couple. Il est exclusivement couplé à la boîte CVT et à la transmission intégrale, ce qui n'est pas le cas de la version vendue aux Etats-Unis qui est également proposée en association à une boîte manuelle.

Le constructeur japonais ne s'est pas attardé sur la fiche technique de sa voiture de sport commercialisée sur le marché domestique. Il a en revanche indiqué qu'elle embarquait un écran tactile de 11,6 pouces et qu'il était possible de la configurer selon 430 options de personnalisation allant des amortisseurs à commande électrique aux nouveaux modes de conduite.

Subaru a aussi profité de cette occasion pour lancer un autre modèle, la Levorg STI Sport R. Plus familiale, elle est disponible (au Japon) en différentes versions et bénéficie du même moteur que la Subaru WRX S4 dans ses finitions les plus haut de gamme.

Ni la Subaru WRX S4 ni la Levorg STI Sport R ne sont vendues en France et en Europe. Au Japon, Subaru facture la WRX S4 à 3 640 000 yens et la Levorg STI Sport R à 3 990 000 yens, soit respectivement 28 145 euros et 30 900 euros. Les prix varient bien évidemment selon les niveaux de finition, ainsi, la Subaru WRX S4 la mieux équipée coûte 4 340 000 yens, soit 33 600 euros, ce qui est abordable pour une voiture de cet type.