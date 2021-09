Descendante directe de la Subaru Impreza WRX, et renommée simplement WRX à partir des années 2000, la Subaru WRX ne semble pas prête de s'éteindre. Au contraire même puisque forte de plus de 20 ans d'histoire, la voici qui renaît dans sa nouvelle et cinquième génération.

Il est évidemment difficile d'évoquer la berline japonaise sans penser à son passer sportif, notamment en rallye. Mais en attendant peut être un jour de la revoir sur les pistes, la version de série présente de nombreuses nouveautés, aussi bien sur le plan mécanique que technologique.

Vous regardez ces photos et vous vous dites sans doute que cette nouvelle génération de Subaru WRX ne révolutionne pas le genre ni le modèle. Et c'est vrai, on retrouve des formes très proches de celles qu'on connaissait déjà sur la WRX actuelle, au catalogue depuis 2014 (restylage en 2018) et qui, on le rappelle, n'est plus commercialisée en France depuis 2018. Mais à y regarder de plus près, tout est neuf.

La calandre hexagonale est plus large, tout comme la grosse prise d'air sur le capot, le regard s'est affiné. De profil les ailes se font plus larges et gonflées que jamais pour donner de la musculature au modèle, tandis que l'arrière est tout nouveau. On attend maintenant avec impatience de retrouver cette WRX dans sa version STi, avec un grand aileron à l'arrière.

À l'intérieur tout est nouveau. Et ce qui saute aux yeux, c'est cette planche de bord dominée par un très grand écran vertical de 11,6 pouces, tactile et full HD, pour l'infodivertissement (baptisé Starlink Multimedia Plus). Il permet de gérer l'ensemble des commandes de la voiture, de la climatisation à la navigation et évidemment le multimédia. Subaru précise que les icônes sur l'écran peuvent être glissées et déposées comme sur un smartphone pour les organiser de manière intuitive, tandis que le système peut être associé à un système audio Harman Kardon à 11 haut-parleurs.

Venons-en à la mécanique. Et cette nouvelle Subaru WRX se dote d'un bloc turbo boxer de 2,4 litres qui développe 275 ch, soit trois chevaux de plus que le modèle précédent, et 350 Nm de couple. Selon Subaru, les améliorations apportées au turbo et la présence de soupapes de dérivation ont amélioré la réactivité et l'accélération. La transmission intégrale avec le système Active Torque Vectoring envoie la puissance aux 4 roues, la transmission étant au choix manuelle à 6 rapports ou automatique avec la nouvelle boîte Subaru Performance Transmission.

La transmission automatique permet des changements de vitesse jusqu'à 50 % plus rapides que l'unité précédente et dispose de la correspondance de régime. La réponse de la transmission et du moteur peut être ajustée grâce aux modes d'implication de la gestion des performances SI-Drive.

Côté sécurité, la Subaru est équipée de sept airbags de série et de l'assistance au conducteur EyeSight (disponible avec la transmission automatique). Ce dernier comprend le freinage d'urgence automatique, le régulateur de vitesse adaptatif avec maintien de la trajectoire et la direction automatique d'urgence. Il fonctionne avec le système de freinage pré-collision pour améliorer la direction d'urgence afin d'éviter un obstacle ou un accident à moins de 100 km/h.

La nouvelle WRX est équipée de la version haut de gamme GT, qui comprend des amortisseurs à commande électronique et de nouveaux modes de conduite supplémentaires, pour un total de 430 options de personnalisation. Sont également exclusifs à la GT les sièges Recaro à réglage électrique, les jantes gris foncé de 18 pouces montées sur des pneus 245/40, ainsi que tous les systèmes d'aide à la conduite, notamment l'assistance au conducteur EyeSight et le régulateur de vitesse adaptatif.

Aux États-Unis, la Subaru WRX arrivera au début de l'année 2022. Et un retour en France n'est pas prévu.