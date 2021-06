L'interminable attente touche (presque) à sa fin, et les amoureux de la Subaru WRX vont bientôt pouvoir sauter de joie. Le constructeur japonais vient de publier une première image de la toute nouvelle WRX ! Il confirme par la même occasion que cette génération sera lancée l'an prochain. On s'attend donc à ce que sa révélation soit programmée dans les prochaines semaines ou prochains mois.

Comme un huitième de finale de l'Euro 2020 France-Suisse, vos émotions vont vite retomber car la première image de la Subaru WRX ne montre pas grand-chose... A peine distingue-t-on sa silhouette et son capot ajouré en son centre.

Il vous en faut plus ? À l'image de la Nissan Z et de la Subaru BRZ, cette nouvelle génération de la Subaru WRX ne devrait pas arriver en Europe en raison de ses émissions en particules. Il se dit que Subaru a fait le choix de l'équiper du moteur FA24F quatre cylindres à plat turbocompressé de 2,4 litres, et qu'il n'aurait aucune forme d'électrification. Une voiture à l'ancienne en somme.

La Subaru WRX enverrait toute sa cavalerie aux quatre roues via une transmission intégrale. Elle serait équipée d'une boîte automatique, mais les clients pourraient aussi choisir en option la boîte manuelle comme au bon vieux temps. Concernant la puissance, elle serait de 300 ch, mais la version STI (préfigurée par le concept Viziv Performance STI) pourrait offrir jusqu'à 400 ch à en croire les bruits de couloir.

Côté design, la WRX devrait beaucoup s'inspirer des précédents concepts signés Subaru. On pense notamment au concept Viziv qui a été exposé en 2017 au salon de Genève. D'ailleurs, nous avons par le passé réalisé des illustrations pour imaginer cette génération de la WRX que vous retrouverez ci-dessous.