Nous sommes habitués à voir des créations sauvages de la part des gens de Manhart, mais cette Mercedes-Benz Classe V personnalisée n'est pas l'une d'entre elles. Dites bonjour à la Manhart V 350, un monospace à sept places auquel on a ajouté un kit de carrosserie, une suspension abaissée et un peu plus de punch sous le capot. Et non, vous ne pouvez pas l'acheter en Amérique.

Qu'est-ce que Manhart a fait à cette Classe V en particulier ? Vous remarquerez tout d'abord l'esthétique AMG à l'extérieur. Cela est dû au kit de carrosserie de TopCar Design qui comprend un nouveau bouclier inférieur avec de grandes prises d'air dans les coins. Ce kit semble s'inspirer fortement de l'équipe AMG, mais de nombreux petits détails viennent parfaire la transformation. Le capot est nouveau, remplaçant le panneau largement plat par un couvercle à double dôme. Le bouclier est orné d'un très subtil becquet et les feux à LED ont été améliorés.

Galerie: Manhart V 350 Mercedes Classe V

2 Photos

À l'arrière, les jupes latérales et les extensions d'ailes donnent au véhicule une allure plus agressive. Le bouclier arrière modernisé est doté d'un diffuseur et, dans la lignée du thème AMG, de quatre embouts d'échappement à l'arrière. Et puisqu'il s'agit de Manhart, tous les accessoires sont en fibre de carbone.

On pourrait penser que des améliorations esthétiques suffisent pour un monospace personnalisé, mais des modifications mécaniques ont par ailleurs été apportées à ce véhicule de transport de personnes. Le kit de carrosserie contribue à son aspect abaissé, mais il est également plus bas pour de vrai, d'un pouce pour être précis (soit 2,54 cm), grâce aux ressorts H&R. Il est monté sur des jantes de 20 pouces à double branche, avec un peu plus de puissance.

Manhart installe un réglage sur le modeste moteur diesel biturbo de la camionnette, portant la puissance à 284 chevaux et 584 Nm de couple. Cela n'enflammera pas l'Autobahn, mais nous pensons que c'est suffisant pour rouler confortablement sur des tronçons sans restriction à des vitesses largement supérieures à 200 km/h.

Manhart ne mentionne pas le prix d'une telle mise à niveau, mais dans un monde plein de SUV parés, nous sommes heureux de voir qu'une camionnette reçoit un peu d'amour dans le monde de l'après-vente.