Le préparateur allemand Van Sports a conçu un camping-car sur mesure, appelé Geotrek Edition, sur la base du Mercedes-Benz V 250d 4Matic. Basé sur le véhicule diesel à quatre roues motrices, de 190 ch, ce dernier dispose d’un châssis surélevé avec des amortisseurs qui offrent 52 millimètres de garde au sol supplémentaire.

Il est également équipé d’un ensemble de pneus tout-terrain 235/55 R18 General Grabber pour une meilleure adhérence sur les routes accidentées. Van Sports a également installé son pare-chocs avant VP Gravity avec des élargisseurs d’ailes assortis. Ils donnent au museau de la voiture un look plus robuste que le modèle standard, et l’arrière paraît plus aérodynamique.

Pour ce véhicule d’exposition, le préparateur a peint le van Mercedes en noir brillant avec des accents dorés, un peu partout sur la carrosserie. Cette peinture est conçue pour éviter les rayures lorsque vous accrochez d’éventuels buissons ou si vous soulevez de petites pierres.

N’oubliez pas le Marco Polo

Ce camping-car peut accueillir quatre personnes. Le toit s’ouvre pour agrandir l’espace intérieur qui dispose d’un lavabo, d’une glacière et d’une douche extérieure. Malheureusement, nous n’avons aucun aperçu de l’espace de vie.

Le prix n’a pas été fourni non plus mais il faut savoir que Van Sports propose également une grande variété de pièces tout-terrain pour le Classe V comme des plaques de protections supplémentaires, des supports de rangement pour le toit et le hayon, ainsi que diverses pièces de carrosserie. On trouve même un dispositif pour calibrer les instruments lorsque différentes roues sont montées.

Si un Classe V adapté pour le camping vous dit quelque chose, c’est que vous avez bonne mémoire. En août 2023, Mercedes-Benz a présenté lors salon du camping et du caravaning de Düsseldorf, en Allemagne, son propre camping-car Classe V, appelé Marco Polo. Le tableau de bord dispose maintenant de deux écrans de 12,3 pouces et du module d’interface Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) pour la commande des appareils dans le salon arrière.

Comme l’édition Geotrek, ce modèle dispose d’un toit ouvrant et peut accueillir un total de quatre personnes. Le tout est équipé d’une plaque de cuisson au gaz et d’une table pliante.