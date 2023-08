Mercedes-Benz a dévoilé les familles Classe V et Vito restylés plus tôt cette année, mais à cette période, la marque allemande n'avait pas révélé beaucoup d'informations sur la version camping-car de la fourgonnette. C’est désormais chose faîte puisque la Classe V Marco Polo a fait ses débuts au salon du camping et du caravaning de Düsseldorf, en Allemagne, apportant des améliorations visuelles et matérielles à l'intérieur comme à l'extérieur.

Au premier coup d'œil, ce nouveau modèle attire l'attention avec son look extérieur réinventé. La calandre est plus audacieuse, le pare-chocs plus proéminent et un ensemble design AMG Line disponible avec une bande lumineuse à LED entoure la calandre pour créer une présence visuelle incomparable. La face avant reçoit également, en option, des phares Multibeam tandis qu'à l'arrière, le relooking est plus subtil.

Un camping-car haut de gamme

Les clients seront probablement plus intéressés par les nouveautés à l’intérieur de l’habitacle. L’intérieur accueille les occupants avec un tableau de bord redessiné doté de deux écrans larges de 12,3 pouces. Les nouvelles bouches d'aération, une nouvelle console centrale avec recharge sans fil pour smartphone en option et un volant de nouvelle génération créent une atmosphère plus moderne par rapport au modèle précédent.

Ces caractéristiques de confort améliorées peuvent également être trouvées dans l’espace salon. Le module d'interface Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) est nouveau et permet un contrôle intuitif de nombreuses fonctions de camping via l'écran du conducteur ou l'application pour smartphone.

Un des ajouts notables est la possibilité de désactiver les fonctions non essentielles d'une seule touche, ce qui le rend idéal pour les moments passés en camping ou en pleine nature pour un séjour prolongé hors réseau. La suspension pneumatique Airmatic peut être réglée pour niveler le camping-car sur un terrain accidenté, le tout en appuyant sur un bouton.

L'âme du camping-car reste cohérente avec son concept d'espace de vie éprouvé. Pouvant accueillir jusqu'à quatre occupants, le camping-car est équipé d'un toit qui se relève avec un lit de toit, d'une combinaison siège/couchette polyvalente, d'une table pliante, d'une cuisine entièrement équipée et d'une armoire.

Parmi les nouveautés importantes aperçues à Düsseldorf, on trouve le Ford Transit Custom Nugget, le concept Volkswagen T7 California et la Citroën Type Holidays.