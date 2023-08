Le salon du camping et du caravaning de Düsseldorf 2023 bat son plein et Volkswagen a des nouveautés à montrer dont sa gamme de modèles aménagés pour les campeurs.

Basé sur la plate-forme T6 mise à jour du Ford Ranger, le pick-up Amarok de deuxième génération s'est transformée en un joli camping-car grâce aux améliorations mises en œuvre par Genesis Import GmbH de Schwarzach. Il s’inspire de la robuste version PanAmericana et a été équipé d'une suspension rehaussée et de nouveaux pneus BFGoodrich AT.

6 Photos

Toujours côté technique, ce modèle possède un V6 TDI de 3,0 litres qui développe 240 ch (soit 177 kW de puissance) et un couple maximal de 600 Nm, ce qui assure des performances convaincantes même dans les terrains les plus exigeants. Tout ceci passe par un système de traction intégrale 4Motion via une transmission automatique à dix vitesses.

Une petite fierté pour Volkswagen

Vous l’avez compris, le pick-up de Volkswagen est équipé d’une tente de toit pratique pour les nuits en plein air accompagnée d’un auvent inclinable à 270° qui offre un espace de vie supplémentaire une fois arrêté.

On trouve aussi des jantes et enjoliveurs Delta parmi l’équipement, tout comme l’éclairage à LED supplémentaire sur le toit ainsi que les projecteurs additionnels à l’avant, idéaux pour les voyages dans les pays nordiques notamment.

L’intérieur de ce nouveau Armarok est plutôt fourni puisqu’il dispose d’un grand écran tactile de 12 pouces, de sièges en cuir et même de cuir sur le tableau de bord. Le constructeur automobile allemand va jusqu'à dire que cette deuxième génération est désormais un "pick-up haut de gamme", surtout dans la version que vous pouvez voir ici.

Vous pouvez découvrir ce véhicule ainsi que le concept T7 California au Caravan Salon jusqu'au 3 septembre.

Galerie: Ford Transit Custom Nugget (2023)

23 Photos

Puisque nous avons mentionné Ford, ce dernier est également présent pour montrer son nouveau camping-car Transit Custom Nugget.