La Volkswagen Jetta GLI a fait ses débuts aux États-Unis en 1984 pour les acheteurs qui voulaient le moteur de la GTI, mais préféraient une berline plutôt qu'une voiture à hayon. La 2024 GLI 40th Anniversary Edition est désormais commercialisée aux États-Unis dans une série limitée à 1 984 exemplaires. Le modèle est proposé à partir de 29 235 $ (après les 1 150 $ de frais de transport) et sera mis en vente cet été.

La Jetta GLI 40th Anniversary Edition sera disponible en Pure Gray, Pure White et Rising Blue. Elles sont toutes ornées de garnitures noires sur la calandre, les coques de rétroviseurs et le petit aileron arrière. Des accents rouges apparaissent également sur le nez et les badges.

Galerie: Volkswagen GLI 40th Anniversary Edition

16 Photos

L'édition spéciale est montée sur des jantes de 18 pouces à 10 branches avec une finition noire. Les étriers de frein situés derrière les jantes sont rouges.

L'intérieur de cette édition 40e anniversaire comprend des sièges en tissu avec des sections asymétriques en relief au centre. Les sièges sont également dotés d'un liseré rouge et d'une étiquette "GLI 40". Les deux porte-gobelets portent le logo GLI à l'avant et 1984 à l'arrière. Un logo "40" figure sur la branche à six heures du volant.

L'édition du 40e anniversaire ne bénéficie pas de modifications au niveau du groupe motopropulseur par rapport à la GLI Autobahn existante. La berline est donc équipée d'un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 228 chevaux et 350 nm de couple. Il est associé à une boîte manuelle à six rapports et à un blocage électronique du différentiel.

Une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports est également disponible et porte le prix à 30 035 $ après les frais de port.

La Volkswagen Jetta GLI de 1984 était équipée d'un quatre cylindres de 1,8 litre développant 90 chevaux et 135 nm de couple. Bien que modeste par rapport aux normes modernes, ce moteur était compétitif pour une berline sportive d'entrée de gamme à l'époque. Une version équipée d'un moteur à 16 soupapes a porté la puissance à 123 ch pour l'année-modèle 1988.

Il n'y a pas eu de modèle GLI pour la troisième génération de Jetta aux États-Unis, mais VW a fait revivre le nom pour le modèle de la quatrième génération. Comme la version originale, elle partageait des moteurs avec la GTI à hayon, notamment le VR6 et le quatre cylindres turbocompressé de 1,8 litre.