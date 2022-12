Une marque de mode allemande du nom de HowDeep a réussi à transformer une Volkswagen Golf GTI en une voiture exceptionnelle grâce à une livrée unique inspirée des bandes dessinées.

La carrosserie a été peinte en bleu-vert et ornée de graphismes noirs ressemblant à des coups de pinceau. Cette transformation a été réalisée pour promouvoir la nouvelle collection de vêtements de la marque.

En plus de la nouvelle peinture, l'équipe de HowDeep a ajouté quelques pièces à cette Golf, dont notamment un ensemble de jantes en alliage Rotiform de grand diamètre avec des couvercles aérodynamiques peints de la même manière.

La voiture est également équipée d'une suspension pneumatique réglable en hauteur, lui donnant un look encore plus sportif. On ne sait pas si le moteur a également été modifié, mais, pour rappel, la version la plus puissante de la Golf GTI Mk4 était dotée d'un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,8 litre de cylindrée développant 177 ch.

Cette Volkswagen Golf GTI, qui donne l’impression d’être tout droit sortie du jeu vidéo Need For Speed, a été présentée au Salon d'Essen 2022, où elle a suscité l'admiration des visiteurs. Vous pouvez retrouver toute la préparation de cette Golf dans une série de vidéos sur la chaîne YouTube de la marque de mode allemande. Le résultat final était exposé sur le stand HowDeep à Essen.

Le Salon Essen 2022 a fermé ses portes le 11 décembre dernier, mais vous pourrez retrouver cette Golf pendant un long moment sur les réseaux sociaux ainsi qu'à l'occasion de plusieurs rassemblements à travers l'Europe.