Qu'ont en commun les Porsche 911 (à partir de la version 991), Taycan, 918 Spyder, Panamera, Cayenne et Macan ? Le blason évidemment, mais ce n'est pas tout. Tous ces modèles ont été dessinés par Michael Mauer, responsable du design chez Porsche depuis 2004. Un rôle auquel le designer allemand ajoutera, à partir du 1er janvier 2023, celui de responsable du design pour l'ensemble du groupe Volkswagen.

Michael Mauer succédera à Klaus Zyciora, responsable du style au sein du groupe allemand depuis 2020 et "papa" de toute la gamme ID, de l'ID.3 à l'ID.Buzz.

Volkswagen ID.Buzz

À quoi s'attendre ?

Il est bien sûr trop tôt pour savoir quelles seront les répercussions de ce changement à la tête du design du groupe Volkswagen, mais un coup d'œil aux travaux précédents de Michael Mauer révèle une assez grande fidélité aux lignes classiques, tout en renouvelant le style avec des éléments totalement nouveaux.

Il n'y a qu'à voir les 911 type 991 et 992 qui s'inscrivent pleinement dans la tradition du modèle, mais qui sont habilement modernisées par de nouveaux éléments.

Mais le défi qui attend Michael Mauer sera un peu plus "complexe" que la 911 : le passage à l'électrique ouvre la voie à de nouveaux langages esthétiques. Et si la famille ID. a désormais un style bien défini, des évolutions majeures pourraient arriver d'ici les prochaines années grâce à une plateforme permettant plus de flexibilité pour les designers.

Pour le moment, il ne s'agit que de spéculations, mais une chose est sûre, Oliver Blume, le PDG du groupe Volkswagen (qui a travaillé et continue de travailler avec Michael Mauer chez Porsche) est de "créer une connexion entre les marques Volkswagen, Audi et Porsche, afin de rester concentré sur les besoins des clients".

Audi Skysphere Concept

Renouer avec la qualité

Outre le changement à la tête du design, le groupe Volkswagen aura également un nouveau responsable de la qualité à partir du 1er janvier 2023 : Michael Neumayer succédera à Frank Welsch et occupera également le même poste chez Audi.

Michael Naumayer aura du pain sur la planche, notamment avec les problèmes liés aux logiciels et la numérisation des processus internes au sein du groupe.