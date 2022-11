Le système d'infodivertissement pose problème chez Volkswagen. On se souvient que cela a retardé le lancement de la Volkswagen Golf 8, et que peu après son lancement, la presse ainsi que les clients se sont plaints du système MIB3 à cause de sa lenteur d'exécution et de quelques bugs qui n'étaient toujours pas corrigés lorsque nous avons essayé les Golf GTi Clubsport et Golf R.

Le nouveau PDG de Volkswagen, Thomas Schäfer, reconnaît ces dysfonctionnements et promet que des mises à jour arriveront dès cet hiver pour apporter les correctifs nécessaires. Dans une interview accordée à Car Magazine, il promet que son système sera "plus rapide, avec plus de fonctionnalités".

Ce n'est pas tout, le patron promet que des correctifs matériels seront également apportés dès l'année prochaine. Les curseurs capacitifs non éclairés pour le volume ou le chauffage placés sous l'écran central seront par exemple remplacés.

"L'une des critiques portait sur le fait que les curseurs n'étaient pas éclairées, de sorte que l'on ne savait pas qu'elles étaient là de nuit. C'est maintenant réparé et cela viendra l'année prochaine. Elles seront toutes éclairées", a-t-il déclaré.

De plus, le volant doté de fonctions tactiles sera retiré sur les prochains modèles. Le nouveau Volkswagen Tiguan sera le premier modèle à bénéficier d'un volant à boutons physiques ou poussoirs.

L'interface utilisateur sera aussi améliorée promet Thomas Schäfer. Pour cela, la marque allemande fera appel à un panel de clients, qui d'après lui, sera plus apte à prendre de meilleures décisions que ses propres employés qu'il a qualifiés de "partiaux".

Le PDG de Volkswagen prend ces problèmes très au sérieux. Un conseil d'administration se réunit tous les mois pour évaluer les progrès.