Avis 7.8 / 10

Après notre essai de la Volkswagen Golf 8 R, il nous tardait d'essayer la Golf GTI Clubsport 45. Non pas que nous soyons fanatiques de la compacte allemande, mais on nous murmurait à l'oreille que la Golf pouvait être plus fun à conduire. Rendez-vous pris chez Volkswagen pour récupérer cette Golf GTI Clubsport 45, et quelle fut la surprise. On vous dit tout !

Sommaire :

Quel style !

Toutes les Golf ne se ressemblent pas. Combien de modèles nous avons croisés sur notre route et pour tout vous avouer, la Golf en finition standard est fade et manque de peps. Ce n'est pas du tout le cas de la Golf GTI Clubsport 45, elle fait tourner beaucoup de têtes. La Golf R a beau régner au sommet de la gamme, il n'en demeure pas moins qu'elle paraît moins agressive que la GTI Clubsport 45. Ce sont pourtant toutes des Golf, mais il y en a bien une qui a quelque chose de plus et qui dégage une saveur particulière.

Waouh, quel look ! Notre voiture d'essai ne veut clairement pas circuler discrètement, c'est en fait tout le contraire, elle en jette ! Avec sa couleur Gris Lunaire, ses jantes spécifiques de 19 pouces, sa face avant grimaçante et son arrière racé, la Golf GTI Clubsport 45 est ce genre de sportive qui a ce qu'il faut là où il faut sans se montrer trop ostentatoire. Pour ne rien vous cacher, elle est esthétiquement bien plus réussie que la Golf 8 R.

On la reconnaît à son visage comportant un liseré rouge et un bandeau à LED entre les feux. Elle est aussi identifiable grâce à son bouclier fermé à son extrémité gauche et ne contenant aucun feu antibrouillard. Sur son profil, elle porte un bandeau noir avec la mention "45" ainsi que le logo GTI.

On retrouve aussi des jupes latérales noires faisant écho aux bas des boucliers ainsi qu'au toit noir. Dans la partie arrière, elle porte un béquet ouvert, un extracteur d'air ainsi que deux canules d'échappement. Vous l'aurez compris, c'est clairement et selon nous la plus belle des Golf 8. C'est un quasi sans faute, bien que nous aurions aimé qu'elle soit légèrement plus proche du sol pour plus d'effet.

Design & Extérieur ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 8/10

Ambiance sportive

Dans l'habitacle, c'est sportif, mais pas trop. La Golf GTI Clubsport 45 a des sièges typés sport. Lors de notre essai, nous ne sommes à aucun moment plaints de l'inconfort de ces sièges. C'est en fait tout le contraire, bien que ceux de la Golf R soient plus tendres. On retrouve sur le volant le logo 45 pour rappeler que nous sommes à bord d'une édition anniversaire... et c'est à peu près tout. Ah si, le volant comporte des inserts et des surpiqûres rouges. Le tableau de bord affiche le logo GTI et l'écran central intègre des fonctionnalités tels que les modes de conduite pour changer l'humeur de la voiture.

Pour le reste, cette GTI Clubsport 45 reste une Golf avec ses qualités et ses défauts. Le point noir est sans doute son système d'info-divertissement parfois capricieux, surtout lors des premières minutes après le démarrage de la voiture. Son utilisation n'est pas fluide, nous avons même relevé quelques bugs comme l'inexplicable écran noir qui gâche l'expérience. Il aura fallu arrêter et redémarrer la voiture pour que le logiciel retrouve ses esprits. Volkswagen devrait envisager des correctifs en vitesse. À noter que ces lacunes ne concernent que l'écran central, le tableau de bord est au contraire irréprochable et agréable d'utilisation.

Autre regret, les palettes au volant. Celles de la Volkswagen Golf 8 R étaient parfaites : pourquoi ne pas les avoir intégrées à la Golf GTI Clubsport 45 ? Elles sont petites de taille, et le toucher n'est pas des plus agréables. De plus, si vous avez l'habitude d'utiliser de grandes palettes, il va vous falloir un petit temps d'adaptation pour n'appuyer qu'avec l'index et l'annulaire (une faible pression n'aura aucun effet).

Intérieur & Confort ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 7/10

Foudre de guerre

Clé en poche et pied sur le frein, on appuie sur le bouton Start et le moteur quatre cylindres prend vie. On dit que les premières minutes de prise en main sont les plus décisives ; ce n'est pas faux. Quelques mètres après notre départ, on se dit que cette GTI Clubsport 45 est différente de la R. Premièrement, son châssis est plus ferme que celui de la Golf 8 R. Cela est d'autant plus vrai en activant les modes Sport et Spécial.

Sa dureté n'est pas au niveau de la Renault Mégane R.S Trophy, sa grande rivale, mais cela mérite d'être souligné. Elle est aussi plus sonore, à l'intérieur comme à l'extérieur, grâce à son échappement Akrapovic. Il est à priori moins étouffé, plus libre de chanter haut dans les décibels, on adore. Avec le mode Special, le son est tellement présent que l'intérieur de la voiture se met à vibrer et cela ne nous déplait pas dans la mesure où il est possible de rendre la voiture complètement muette dans les modes Éco et Confort (sans oublier le mode Individual).

Une fois sortis des bouchons parisiens, nous nous dirigeons en direction de l'autoroute. Le mode Sport activé, la voiture s'excite et n'attend plus que vous enfoncez l'accélérateur. Le compteur de vitesse défile bien trop vite, et à la différence de la Golf R, la sensation de vitesse est présente. Notre intuition nous dit que cette Golf GTI Clubsport 45 est bien plus rageuse, nous ne sommes pas trompés comme nous allons l'expérimenter un peu plus tard sur de superbes routes serpentées.

Avant de passer aux choses sérieuses, nous avons roulé des centaines de kilomètres sur autoroute en mode Eco/Confort. Nous pouvons affirmer qu'elle se conduit comme n'importe quelle berline compacte, le seul grief concerne ses systèmes d'aide à la conduite regroupés sous le nom de Travel Assist. Il permet de soulager le conducteur grâce au régulateur de vitesse adaptatif et au maintien dans la voie, mais à plusieurs reprises, il s'est montré beaucoup trop prudent en ralentissant de manière excessive et en nous demandant souvent de reprendre le contrôle de la voiture.

Une fois, il a même vu une voiture fantôme et nous a ordonné de freiner d'urgence avant l'activation automatique du freinage d'urgence. On vous laisse imaginer notre état de panique à 130 km/h. Mais on lui pardonne, car le reste a complètement effacé ces désagréments.

Sol sec, routes désertes, on peut enfin faire parler la poudre. Notre intuition était bonne, cette Golf GTI Clubsport a la rage. Elle ne demande qu'à accélérer, encore et encore. Avec un 0 à 100 km/h plié en 5,6 secondes, cette GTI n'est pas du genre à se traîner la patte. Les accélérations sont fougueuses dans une sonorité enivrante.

Elle est certes un peu plus lente que la Golf 8 R (0-100 km/h en 4,7 secondes), mais cela ne se ressent pas du tout au volant, c'est même le contraire, on a l'impression d'aller plus vite tellement qu'elle est brutale. Les 300 ch sont bien là, à vrai dire, le train avant a même un peu de mal à les passer au sol. Elle motrice souvent, cherchant à trouver du grip pour vous catapulter.

Son comportement routier est rassurant, à la hauteur des meilleures sportives du segment. Nous avons également apprécié ces freins, ils sont aussi puissants et endurants que ceux de la Golf 8 R. Cette itération sportive est un régal à conduire. Nous allons vous faire une confidence : nous nous sommes plus amusés avec la Golf GTi Clubsport 45 qu'avec la Golf R. Hélas, tous les exemplaires de cette édition spéciale réservés au marché français ont été vendus, il ne vous reste plus qu'à vous rabattre sur la Golf GTI Clubsport qui propose également 300 ch.

Performances & Tenue de route ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 8/10

Les prix

La Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 démarre en France à partir de 49 990 €, quant à la Golf Clubsport standard, les prix démarrent à partir de 47 200 €. Il est à noter que la Golf GTI Clubsport 45 souffre d'un malus de 2918 € et qu'elle peut recevoir plusieurs équipements en option comme sur notre modèle d'essai. Notre voiture était équipée du DCC (925 euros), de la peinture Gris Lunaire (345 euros), du système audio Harman Kardon (730 euros) ainsi que de l'affichage tête haute (750 euros)