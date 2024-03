Les modèles tricorps de la classe compacte sont toujours restés un sujet particulier. Alors qu'ils sont toujours populaires aujourd'hui dans le sud de l'Europe, en Europe de l'Ouest, on préfère se tourner vers les voitures à hayon ou opter pour une classe supérieure. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, presque plus aucun constructeur ne propose ce type de véhicule.

Le meilleur exemple est la Volkswagen Jetta : on a essayé plus tard de lui enlever son côté guindé avec de nouveaux noms comme Vento et Bora. Mais elle n'a eu de succès qu'aux États-Unis et en Chine. Aujourd'hui encore, les frères tricorps de la Golf perdent massivement en popularité auprès des fans de voitures anciennes. Dans l'ombre des 50 ans de la Golf célébré en grande pompe, la deuxième génération de la Jetta a maintenant 40 ans.

La Jetta II est présentée en février 1984, un an après la première de la Golf II, avec laquelle elle a été développée conjointement dès le début. La Jetta II présente cependant, comme sa prédécesseure, un arrière autonome : rien ne rappelle sa sœur compacte avec hayon. Les dimensions intérieures de la berline de 4,31 mètres de long augmentent pour atteindre une taille encore plus confortable, le coffre offrant un volume au format de la classe supérieure : 550 litres sont un argument à une époque où la Golf Variant n'existe pas encore.

Sur le plan technique, la Golf II et son homologue, la Jetta, restent très proches. À l'avant, des phares rectangulaires la distinguent. La longueur totale est de 4,315 mètres, le poids à vide est passé à 910 kilogrammes.

Il existe quatre niveaux d'équipement : C, CL, GL et Carat. La variante d'équipement Carat n'est disponible qu'avec le moteur 1,8 litre (90 ch) et quatre portes. Les modèles spéciaux sont Strada, Beach, Coach, Court, Pacific, Flair, TX et Style.

En février 1984, la Jetta II est lancée avec les motorisations suivantes : 1,3 litre (55 ch), 1,6 litre (75 ch), 1,8 litre (90 ch), 1,6 litre diesel (54 ch) et le 1,6 litre turbo diesel de 70 ch. "Puissante et dynamique", jubile le prospectus de vente.

Dès sa première année de production, la Jetta est équipée en octobre, pour de belles sorties d'automne, du moteur GTI de 1,8 litre (112 ch), qui, avec une vitesse maximale d'un peu plus de 190 km/h, est un euphémisme absolu. Visuellement, la variante appelée GT se distingue par des ailes élargies noires, un petit spoiler arrière et surtout par des bandes rouges sur les pare-chocs, des emblèmes rouges ainsi que des freins à disque également à l'arrière. La conduite se fait avec un châssis sport, qui est abaissé de dix millimètres sur la version GT.

À partir de 1984 également, un ABS est proposé en option, d'abord uniquement pour les versions les plus puissantes à partir de 90 ch. Le nouvel ABS est couplé aux freins à disque arrière.

Au printemps 1987, Volkswagen en rajoute une couche : Une deuxième variante GT avec un moteur à seize soupapes de 1 781 cm3 complète la gamme et développe 139 ch sans dépollution, ou 129 ch légèrement freinés avec un catalyseur. Extérieurement, la GT 16V se distingue de la huit soupapes par une antenne de toit, un silencieux arrière à double sortie qui gronde discrètement ainsi que des emblèmes rouges 16V sur la calandre, à l'arrière et dans la boîte à gants. La Jetta 16V n'est disponible qu'en version quatre portes et est encore plus basse de dix millimètres que la GT de 112 ch.

Par ailleurs, les moteurs suivants sont désormais disponibles avec un catalyseur : 1,6 litre de 72 ch, 1,8 litre de 84 ch (tous deux avec catalyse en U) et, à partir de mars, 1,6 litre de 70 ch (catalyse en G). L'ADAC teste une Jetta GL de 72 ch au prix de 22.195 DM (11 348 euros). On loue le cockpit clair et le moteur équilibré qui ne consomme "que" 7,8 litres. Seule une boîte à cinq vitesses, officiellement appelée "4+E", est disponible en option à l'époque. Il faut 13,9 secondes à cette voiture de 910 kilos pour atteindre les 100 km/h, et 162 km/h de pointe suffisent amplement en 1987. Dans des tests antérieurs, la Jetta de 1,8 litre bat même la BMW 316 ...

Un autre nouveau modèle est la Jetta syncro en 1987. Sa fameuse transmission intégrale est exclusivement livrée avec le moteur 1,8 litre (d'abord 90 ch, puis 98 ch) en raison de l'évolution favorable du couple. Une banquette arrière rabattable est disponible pour les variantes syncro.

En 1987, la version de base C (photo de couverture) et la variante de luxe Carat disparaissent également. Deux nouvelles versions au look sportif font leur apparition : parallèlement à la Golf GT, une Jetta GT identique de 90 ch est également proposée, ainsi qu'une GTD avec un moteur turbodiesel de 70 ch.

En 1988, le modèle GTX est introduit, avec une gamme de moteurs de 107/112 ch et 129/139 ch (selon qu'ils sont équipés ou non d'un catalyseur). Les modèles GTX sont reconnaissables à l'emblème GTX sur la calandre, complété par un "16V" pour les modèles à seize soupapes.

La Jetta syncro passe à 98 ch pour 1,8 litre de cylindrée avec le catadioptre. Au début de l'année 1989, un nouveau système électrique central provenant de la Passat 35i fait son entrée dans la Jetta, reconnaissable au commutateur de feux de détresse sur la colonne de direction. Tous les modèles reçoivent désormais de grands pare-chocs, à l'avant ils correspondent à ceux de la Golf GTI avec la lèvre du spoiler. Sur la GT, le spoiler arrière est peint dans la couleur de la carrosserie et les nouveaux pare-chocs allongent le véhicule de sept centimètres. Le GL est équipé de série d'une direction assistée. La désignation du modèle GTX disparaît, toutes les versions sportives s'appellent à nouveau GT ou GT 16V.

En 1989, la désignation interne du type passe de 16E/19E à 1G2. La version deux portes n'existe plus qu'en tant que "CL". Après la suppression de la version de base "Jetta", le CL est désormais aussi le modèle de base. Le moteur 1,8 litre de la Jetta Syncro passe à la catalyse G et sa puissance est portée à 72 kW (98 ch).

Le GL reçoit une direction assistée de série, mais la commande électrique des rétroviseurs extérieurs et le dispositif de chargement traversant sont supprimés. L'ornementation chromée se limite désormais à deux baguettes décoratives nues sur chaque pare-chocs. Le modèle GTX est supprimé, toutes les versions sportives s'appellent à nouveau GT ou GT 16V.

En Grande-Bretagne, le logo GTI était apposé sur la Jetta II.

Les modèles 16V reçoivent des freins plus grands à l'avant, provenant de la VW Passat 35i, et sont donc désormais montés de série sur des roues de 14 pouces. Le frein ABS est désormais également disponible en combinaison avec des freins à tambour à l'arrière pour les versions les plus faibles.

À partir de février 1989, un nouveau système électrique central provenant de la Passat 35i ou de la Corrado est utilisé, reconnaissable au commutateur de feux de détresse sur la colonne de direction (pour la Golf, cela n'a eu lieu que six mois plus tard avec le facelift de l'année modèle 1990).

La Jetta II reçoit le plus grand changement de modèle visible en août 1989 : tous les modèles portent désormais des pare-chocs massifs avec des jupes peintes dans la couleur de la carrosserie (pour la Golf, seulement GL et GTI) et un grand spoiler avant (comme pour la Golf GTI). La vue latérale est améliorée par des moulures de porte étroites et des élargisseurs de bas de caisse noirs (comme sur la Golf GTI).

Le spoiler arrière de la GT est également peint dans la couleur de la carrosserie, il est désormais en plastique dur. Enfin, le hayon arrière reçoit sur toutes les versions un large cache en plastique entre les feux arrière. Grâce aux nouveaux pare-chocs, la Jetta est désormais sept centimètres plus longue qu'auparavant.

Avec le facelift, VW élargit l'offre diesel de deux nouveaux agrégats. Le moteur diesel le plus puissant est désormais le 1,6 litre turbo-diesel avec intercooler supplémentaire et 80 ch. En tant que "diesel écologique", le même bloc moteur est proposé en version soft turbo et avec oxycat, conçu pour 60 ch. Ce dernier, tout comme le diesel atmosphérique, n'est pas disponible en GTD.

La production de la Jetta II se termine sur les marchés occidentaux début 1992 avec l'apparition de la Vento. En République populaire de Chine, elle continue d'être fabriquée et développée à partir de 1991 sous le nom de FAW-VW Jetta. Ce n'est qu'en 2013 que la production s'arrête là-bas.