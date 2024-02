La récente annonce du gouvernement parisien visant à compliquer la vie des SUV ou des poids lourds est probablement la première tentative directe de s'attaquer à ces véhicules. Comme nous le savons, les SUV dominent les marchés mondiaux depuis une décennie et la demande croissante commence à inquiéter les autorités.

Qu'il s'agisse d'une mesure raisonnable ou politique, la vérité est qu'il y a d'autres aspects à considérer en ce qui concerne l'évolution des voitures au cours des 20 dernières années.

Le poids est important car il a un impact direct sur l'utilisation de la route. Cependant, la taille des voitures détermine également la manière dont nous les conduisons et comment nous les garons.

Les véhicules légers sont de plus en plus grands, alors que l'espace disponible reste plus ou moins le même. Est-il nécessaire de tenir compte de la taille des véhicules pour adopter ces mesures ?

Les États-Unis dans le monde entier

Les Américains aiment ce qui est grand : la nourriture, les routes, les centres commerciaux et, bien sûr, les voitures. Les États-Unis sont un paradis pour les gros camions et les gros SUV. Comme les autoroutes et les parkings sont grands, il est étrange de conduire de petites voitures. Il en a été ainsi depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui.

Selon les données JATO, la longueur moyenne d'un véhicule léger disponible en 2003 était de 4 992 millimètres (mm) ou 196,5 pouces. C'est la longueur d'une berline de luxe comme la Mercedes Classe E. Pour le stationnement, la largeur est également importante : la moyenne pour cette année était de 1 864 millimètres ou 73,4 pouces.

Comme prévu, les véhicules légers disponibles dix ans plus tard étaient plus grands : la longueur moyenne est passée à 5 158 mm (203,1 pouces) et la largeur moyenne a augmenté de 63 mm (2,5 pouces) pour atteindre 1 927 mm (75,9 pouces). L'appétit croissant pour les SUV et les camions de plus grande taille a conduit ces moyennes à des niveaux record en 2023.

L'année dernière, la longueur moyenne des véhicules légers disponibles aux États-Unis était de 5 243 mm (206,4 pouces) ; la largeur moyenne était de 1 958 mm (77,1 pouces). L'augmentation de la taille des véhicules au cours des dernières années n'est pas liée à l'agrandissement des familles. En fait, l'évolution annuelle de la population aux États-Unis est passée de 0,96 % en 2003 à 0,50 % l'année dernière. L'augmentation de la taille des voitures est davantage liée aux exigences de confort et aux normes de sécurité.

L'Europe achète-t-elle encore des petites voitures ?

Contrairement à la dépendance des États-Unis à l'égard des grosses voitures, l'Europe a traditionnellement acheté des petites voitures. Le fait que ses villes aient été conçues bien avant l'arrivée de l'automobile explique pourquoi le stationnement est une tâche si difficile. En outre, l'Europe est moins autonome sur le plan énergétique que les États-Unis, ce qui oblige les automobilistes à modérer leur consommation de carburant.

Cependant, la popularité des SUV est également arrivée sur le Vieux Continent, avec des conséquences sur les dimensions des voitures. En 2003, quelques années avant l'arrivée des populaires SUV, la longueur et la largeur moyennes des voitures disponibles étaient respectivement de 4 313 mm et 1 737 mm. Dix ans plus tard, les moyennes sont passées à 4 418 mm et 1 796 mm. L'année dernière, les valeurs étaient de 4 536 mm et 1 844 mm.

La tendance aux voitures plus grandes est une réponse au besoin croissant de confort. Il s'agit d'un besoin humain naturel. Le défi consiste à trouver de l'espace pour les routes et les parkings. La fiscalité freinera-t-elle cette tendance ?

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à l'agence de l'Union européenne JATO Dynamics.

Vérifions l'autonomie des voitures électriques : test de 11 modèles !