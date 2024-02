Peu de personnes se sont rendues aux urnes ce dimanche à Paris (seulement 5,7 % des électeurs), mais leur vote a suffi à changer la donne. Plus de la moitié des personnes (54,5 %) se sont prononcées en faveur d'une augmentation significative du prix des forfaits de stationnement pour les voitures de plus de 1,6 tonne venues de l'extérieur de la ville.

Ainsi, les tarifs de stationnement de certains SUV à Paris vont tripler, pour atteindre 18 euros l'heure. L'objectif de la maire socialiste, Anne Hidalgo, est de rendre Paris plus verte et plus accueillante pour les cyclistes et les piétons en vue des Jeux olympiques de cette année.

Qui doit payer plus ?

L'augmentation des tarifs s'appliquera à toutes les voitures de plus de 1,6 tonne, même aux voitures électriques dont le poids est supérieur ou égal à 2 tonnes.

Les seules exceptions sont les conducteurs qui disposent d'un permis spécial délivré par les autorités locales (par exemple, les résidents ou les personnes qui exercent une activité commerciale dans le centre-ville).

Combien les SUV paieront-ils à Paris ?

Êtes-vous "pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour le stationnement des voitures lourdes, encombrantes et polluantes" ? Les Parisiens ont répondu par l'affirmative, c'est pourquoi le coût du stationnement des SUV dans le centre de Paris passera de 6 à 18 euros de l'heure pour les deux premières heures.

Un arrêt de six heures avec un SUV coûtera 225 euros, contre 75 euros pour les autres voitures.

Pour et contre

La nouvelle a rapidement fait le tour du web, car elle suscite de nombreux débats, en particulier à Paris, où la maire a déclaré : "Nous sommes fiers d'avoir posé une question éminemment environnementale à une époque où l'environnement est présenté comme la source de tous les maux".

L'association "40 millions d'automobilistes" a lancé une pétition pour soutenir la liberté des automobilistes d'utiliser le véhicule de leur choix et a promis de se battre. "Nous devons nous opposer fermement à ces attaques contre la liberté sous de faux prétextes écologiques". Cette hausse des prix est-elle justifiée ? Dites-le-nous en commentaire !