Après la trottinette électrique, la maire de Paris s'attaque aux SUV et aux 4X4 qui circulent et stationnent dans les rues de la capitale. En effet, Anne Hidalgo a fait part du lancement d'une seconde votation citoyenne sur les réseaux sociaux, avec comme thème : plus ou moins de SUV à Paris ? Le vote se déroulera le 4 février 2024.

En avril dernier, les habitantes et habitants de Paris, inscrits sur les listes électorales, ont fait connaitre leur opinion sur la circulation des trottinettes électriques dans les rues de la capitale. Sur les 103 084 Parisiens et Parisiennes qui se sont exprimés, 89,03% d'entre eux ont voté pour la fin des trottinettes en libre-service à Paris. Les trois sociétés qui proposaient en libre-service, ce nouveau moyen de transport, ont donc eu jusqu'au 31 aout minuit pour retirer les 5000 trottinettes électriques.

Ce mardi 14 novembre, la maire de Paris a publié sur X (anciennement Twitter) une vidéo de deux minutes où elle présente la prochaine votation citoyenne. Le titre de cette votation est sans équivoque : "Plus ou moins de SUV à Paris ?"

Selon Anne Hidalgo, de nombreux résidents de Paris demandent à leur maire d'agir contre la prolifération "des grosses voitures polluantes, qui prennent toujours plus de place dans nos rues, sur nos trottoirs et même sur nos pistes cyclables." La Maire souhaite "endiguer" ce phénomène et appelle au vote. L'objectif, si les Parisiens votent pour le "moins de SUV à Paris", sera de limiter la présence des SUV et des 4X4 à Paris.

Ne pouvant pas directement interdire l'entrée dans Paris à ces véhicules, la mairie souhaite augmenter de manière "très significative" le prix du stationnement (non résidentiel) pour les SUV et les 4X4. Selon Anne Hidalgo, le nombre croissant de ce type de véhicule est une résultante d'une politique des constructeurs automobiles qui incitent et poussent les consommateurs à acheter des véhicules "toujours plus gros, toujours plus chers, plus gourmands en matière première, plus polluants, alors que nous devons radicalement réduire la pollution qui tue chaque jour."

Les SUV sont-ils plus dangereux pour les piétons ?

S'appuyant sur un rapport de l'organisation non gouvernementale WWF, les SUV et 4X4 sont "20% plus polluants que les voitures ordinaires." Toutefois, Anne Hidalgo avance également le souci de la sécurité des piétons qui sont confrontés aux SUV et 4X4 dans Paris. Selon la maire de la capitale, "un piéton a deux fois plus de risques d'être tué en cas de collision avec un SUV qu'avec un véhicule standard."

La maire de Paris s'appuie probablement sur l’enquête menée par l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) aux États-Unis. Cette dernière a constaté que les piétons sont davantage exposés à un risque mortel lors de collisions impliquant des SUV par rapport aux véhicules automobiles plus classiques. Les résultats de cette étude reposent sur l'analyse de 79 accidents survenus dans trois zones urbaines du Michigan, aux États-Unis. À des vitesses comprises entre 32 et 63 km/h, il a été observé que 30% des accidents impliquant des SUV ont entraîné le décès des piétons, comparativement à 23% dans le cas des voitures conventionnelles.