La Mairie de Paris organisait un référendum sur le maintien des trottinettes en libre-service ce week-end. Si la participation a été faible, avec moins de 7,5 % des inscrits qui se sont déplacés dans les mairies d'arrondissement, le résultat a été très net puisque 89,03 % des Parisiens se sont exprimés contre la prolongation des contrats des trois opérateurs encore présents dans la capitale, Dott, Lime et Tier.

Ces trottinettes étaient souvent critiquées pour le comportement dangereux de certains usagers. BFM Paris Île-de-France indiquait en début d'année que les véhicules de type (comprenant aussi des gyropodes et hoverboard, et des trottinettes en libre-service ou privées) avaient été impliquées dans 408 accidents à Paris en 2022, entraînant trois décès et 459 personnes blessées.

Également critiques pour leur présence dans des lieux de passages sur les trottoirs, ces trottinettes vont donc disparaître dans les prochains mois. La Mairie de Paris a annoncé que les contrats prendront fin le 31 août.

Dott, Lime et Tier avaient mené une campagne de communication pour inciter les Parisiens à voter en faveur du maintien de leurs services et les trois opérateurs, qui ont "pris acte" de la décision, n'ont pas encore annoncé de calendrier de retrait de leurs 15 000 trottinettes.

Se pose également la question du devenir des 15 000 places, réparties en 2 500 zones, qui étaient réservées à ces trottinettes. David Belliard, maire-adjoint aux transports, a déclaré à BFM Paris Île-de-France qu'aucune décision n'a été prise, entre la plantation d'arbres, la création de nouvelles pistes cyclables ou un élargissement des trottoirs.

Les trois opérateurs ont par ailleurs annoncé dans un communiqué commun que 800 emplois sont menacés par la décision mais le site internet du quotidien Marianne met en doute ce nombre, qui serait supérieur au nombre cumulé des employés des entreprises. Dott, Lime et Tier ne devraient d'ailleurs pas disparaître du paysage puisque les trois opérateurs proposent également des vélos électriques en libre-service. Les trottinettes privées vont quant à elles rester autorisées.