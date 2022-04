Qui ne s'est jamais retourné en entendant au loin le son d'une grosse cylindrée ? Imaginez maintenant, vous vous retournez et vous ne voyez non pas une sportive rutilante, mais une trottinette électrique. Cela vous arrivera peut-être un jour si la trottinette en question est équipée d'un haut-parleur reproduisant la sonorité de différents moteurs thermiques.

Ce système de haut-parleur, nous le devons à Segway, qui vient de présenter le système Ninebot, une sorte d'enceinte portable à installer sur votre trottinette et en vente pour 149,99 dollars (environ 137 euros).

(Presque) comme un V12

Le "Ninebot Engine Speaker Sound Simulation System" est un haut-parleur Bluetooth qui peut être fixé directement au guidon du scooter. En plus d'être résistant à l'eau et à la poussière, l'enceinte peut aussi lire du contenu musical ou, comme mentionné ci-dessus, des sons de moteur.

Vous pouvez choisir entre le son d'un monocylindre, d'un bicylindre, d'un V8 ou même d'un V12. La vidéo de Segway montre l'appareil en action et il faut dire que l'effet acoustique dans un espace clos est plutôt sympathique. La sonorité du "moteur" change en fonction de l'accélération pour simuler celle d'un véritable bloc thermique.

Le son des voitures électriques

Plus globalement, la sonorité des véhicules électriques est également un axe de travail pour les constructeurs automobiles. De nombreuses marques ont commencé à collaborer avec des artistes et des compositeurs et ont créé des studios d'enregistrement spécialement pour développer le son de leurs futures voitures électriques.

Parmi les exemples les plus récents, il y a BMW, dont certaines voitures électriques sont dotées d'une série de sons conçue par Hans Zimmer, l'auteur de musiques de films. Il y a ensuite la Pininfarina Battista, avec l'expérience sonore "Suono Puro" qui a été créée pour fonctionner à une fréquence de 432 Hz, la même que celle des opéras de Giuseppe Verdi, pour inspirer sérénité et calme en phase de conduite. Ce qui est assez paradoxal pour une voiture de quasiment 1 900 chevaux.