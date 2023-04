Un peu plus d'un an après ses débuts, la gamme Nissan Ariya est mise à jour. Le SUV électrique japonais peut désormais compter sur une liste de prix plus large qui peut être combinée avec les deux tailles de batterie (et les trois moteurs associés) pour répondre encore plus aux divers besoins des acheteurs.

Les nouvelles versions peuvent d'ores et déjà être commandées dans toutes les concessions à partir de 45 800€. Voyons son contenu.

Les nouvelles versions

En plus de la version Evolve, déjà présente dans la gamme précédente, les nouveaux niveaux de finition Engage, Advance et Evolve + sont désormais disponibles.

L'Engage propose une série les phares à LED avec feux de route automatiques, les antibrouillards à LED avant et arrière, les jantes en alliage de 19", deux écrans de 12,3" pour le tableau de bord et l'info-divertissement ainsi qu’un ensemble déjà riche d'assistances à la conduite. Parmi elles : la caméra arrière, le freinage d'urgence, le régulateur de vitesse adaptatif et l’e-Pedal Step qui vous permet d'accélérer et de ralentir avec une seule pédale.

L'Advance propose également ProPilot avec Navi-Link qui maintient la voiture à l'intérieur de la voie et à une distance de sécurité du véhicule qui précède. On trouve aussi la lecture des panneaux de signalisation et l'intervention sur la direction pour empêcher les changements de voie si un véhicule arrive à l'aveugle dans un angle mort.

Nissan propose également la caméra à 360°, les sièges avant et le volant chauffants, les vitres arrières teintées et le hayon à ouverture automatique.

L'Evolve qui ajoute des jantes alliage 20", le toit panoramique, la colonne de direction réglable électriquement, l'affichage tête haute, le système audio Bose à 10 haut-parleurs et ProPilot Park (le parking automatique).

Enfin, il y a l'Evolve+, le haut de gamme. L'équipement comprend ici des jantes en alliage spécifiques de 20 pouces avec des enjoliveurs aérodynamiques et des sièges recouverts de cuir nappa bleu.

Moteurs et prix

Les tailles de batterie Ariya au choix sont de 63 kWh et 87 kWh, respectivement combinées au moteur électrique de 218 ch et 242 ch (à l’avant uniquement), tous deux avec 300 Nm de couple. Dans le premier cas, l'autonomie déclarée par Nissan dans le cycle WLTP est de 404 km, tandis que dans le second atteint jusqu'à 536 km.

Advance, Evolve et Evolve+ sont également disponibles dans la variante sportive e-4ORCE avec deux moteurs électriques, une transmission intégrale et 306 ch, pour un sprint de 0 à 100 km/h en 5,1 secondes et une autonomie de plus de 500 km.

Enfin côté prix, l’Engage (l’entrée de gamme) fait baisser son prix à 45 800 € au lieu de 50 850 €, mais avec de plus grosses batteries il faut compter 52 900 €. Pour l’Advance le prix se situe entre 54 850 € et 65 350 € selon la motorisation. Pour l’Evolve l’addition est encore plus salée : prévoyez 70 400 € pour le haut de gamme.